Calcio LIVE Brasile-Svizzera – DIRETTA Mondiali 2018 in tempo reale

Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. I fenomeni verdeoro, cinque volti Campioni del Mondo, fanno il proprio esordio contro i quadrati rossocrociati. L’estro di Neymar e compagni contro la grande difesa di Lichtsteiner e compagni: si preannuncia una partita molto intensa e avvincente.

Foto: Ricardo Shutterstock