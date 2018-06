Calcio LIVE, Brasile-Costa Rica in DIRETTA – Mondiali 2018 in tempo reale

Oggi venerdì 22 giugno si gioca Brasile-Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. I verdeoro non possono più sbagliare: dopo il pareggio all’esordio contro la Svizzera, Neymar e compagni vanno a caccia della prima vittoria nella rassegna iridata per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. I sudamericani partiranno con tutti i favori del pronostico ma di fronte si troveranno gli arrembanti caraibici, desiderosi di prendersi uno scalpo di lusso dopo aver perso contro la Serbia. Si preannuncia una partita a viso aperto con grandi giocate nell’aria.

Foto: Jefferson Bernandes Shutterstock