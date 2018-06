Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia debutta contro il Marocco. È già vietato sbagliare

Saranno Italia e Marocco ad aprire i Giochi del Mediterraneo 2018. Domani mattina alle 10, si alzerà il sipario non solo sul gruppo B ma su tutto il programma del calcio. A partecipare al torneo sarà la Nazionale Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui toccherà riportare gli azzurri sul gradino più alto del podio, che manca dal 1997.

Suggestioni a parte è vietato sbagliare nel primo incontro per l’Italia. Lo richiede la formula del torneo: la Nazionale è inserita in uno dei due gironi da tre squadre (c’è anche la Libia), quelli che premieranno soltanto la vincitrice con il passaggio alla semifinale. Una sconfitta, di conseguenza, vorrebbe quindi dire mettere già un piede sulla scaletta dell’aereo che riporterà a casa.

Sarà una partita da non sottovalutare per l’Italia, perché a dispetto del blasone a livello “senior”, il Marocco si presenta a Tarragona da campione in carica, forte del titolo vinto cinque anni fa a Mersin. Le formazioni sono chiaramente cambiate in questo arco di tempo ma il precedente la dice lunga su quanto questa partita possa rivelarsi insidiosa. Senza considerare che si tratta del match di debutto, già di per sé tutt’altro che semplice, come ha insegnato in questi giorni il Mondiale dei grandi.

L’Italia, in ogni caso, ha le carte in regola per far bene, grazie ad una rosa ricca di talenti in erba, ragazzi che stanno già facendo bene a livello Primavera e che potranno sfruttare il torneo di Tarragona come un’ottima occasione di crescita e, perché no, cominciare a vincere qualcosa con la maglia azzurra.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com