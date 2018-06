Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Marocco. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Ormai ci siamo. Il torneo di calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa.

L’Italia vorrà interrompere il proprio digiuno. E’ dal 1997 che la Nazionale nostrana non riesce a centrare il bersaglio grosso in questa rassegna. Il Bel Paese disputerà questa manifestazione con l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini e la formula del torneo non consentirà distrazioni.

Inseriti nel gruppo B, gli Azzurri, per qualificarsi alle semifinali, dovranno vincere il proprio girone, superando Marocco e Libia. Sulla carta sembrerebbero impegni alla portata dei giocatori italiani ma, dando uno sguardo alla tradizione, scopriamo che i marocchini sono i campioni in carica, oro a Mersin (Turchia) nel 2013, mentre i libici hanno ottenuto due bronzi nel 2005 e 2009. In sostanza, due compagini da non sottovalutare.

Si comincia, dunque, venerdì 22, alle ore 10.00 contro i detentori del titolo. All’Estadio de Calafell esordio subito probante per i nostri portacolori, che dovranno ambire al massimo possibile per ambire al primato del raggruppamento e staccare il biglietto delle semifinali.

Di seguito il programma dettagliato di Italia-Marocco di calcio ai Giochi del Mediterraneo 2018. OA Sport proporrà una copertura totale e capillare dell’evento: DIRETTA LIVE scritta generale e tematica per non perdersi davvero nulla di quello che succederà a Tarragona. Prevista la diretta streaming su Olympic Channel, non sono previste dirette tv sul digitale terrestre.

Venerdì 22 giugno

ore 10.00 Italia-Marocco













