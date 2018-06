Calcio a 5, pronto riscatto per la nazionale italiana femminile: Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole

Riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha messo alle corde l’Ucraina. Il primo gol azzurro arriva al 5′, quando Aida Xhaxho serve Pomposelli, che calcia e batte Tsykalenko realizzando l’1-0. Dopo appena un minuto, uno schema ben eseguito su rimessa laterale consente ancora a Pomposelli di liberarsi al tiro e di trovare l’angolino per il raddoppio dell’Italia. L’Ucraina non sfonda, complici anche le parate di Ghanfili, e così a 6 minuti dal termine ancora Pomposelli trafigge il portiere avversario capitalizzando al meglio un assist di Giuliano e firmando il definitivo 3-0. Buoni segnali, dunque, per l’Italia, apparsa in grande spolvero dopo il passo falso nella prima amichevole e sempre più vicina a trovare l’alchimia giusta per crescere ancora. Di seguito, il tabellino del match:

ITALIA-UCRAINA 3-0 (2-0 p.t.)

ITALIA: Ghanfili, Coppari, D’Incecco, De Angelis, Belli, Pomposelli, Bruna Borges, Mansueto, Giuliano, Troiano, Brandolini, Xhaxho, Violi, Dibiase. All. Salvatore

UCRAINA: Tsykalenko, Tytova, Volovenko, Forsiuk, Krylchuck, Sahaidachna, Klipachenko, Dubytska, Babenko, Iermolenko, Ducarchuk, Sydorenko, Pavlenko. All. Shaytanov

MARCATRICI: 5’07” p.t., 6’16” Pomposelli, 14’31” s.t. Pomposelli

AMMONITE: Forsiuk (U), Pomposelli (I)

ARBITRI: Sue Ellen Salvatore (Gallarate), Alessandra Carradori (Roma 1), Chiara Perona (Biella) CRONO: Stefania Candria (Teramo)











Foto: Nazionale Italiana Futsal Paolo Cassella