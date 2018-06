Calcio a 5: nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0

Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei.

Queste le parole del ct Francesca Salvatore alla FIGC nel postgara: “Abbiamo affrontato una nazionale più esperta di noi e con più partite nelle gambe, una scelta dettata dal fatto che volevamo confrontarci con un avversario di livello in vista delle qualificazioni all’Europeo. Il risultato è un po’ severo e la differenza sostanziale sta nel maggior cinismo da parte loro: noi abbiamo avuto un buon possesso palla e diverse occasioni da gol, ma sotto porta siamo troppo imprecise. In ogni caso la squadra non si è mai scomposta e ha lottato sino all’ultimo pallone. Farò qualche cambio e darò la possibilità di giocare a tutte le ragazze convocate. Speriamo di conquistare un risultato positivo, che ci dia fiducia: siamo una nazionale giovane e dobbiamo lavorare tanto, ma siamo sulla buona strada”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: nazionale italiana fustal paolo cassella