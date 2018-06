Brasile-Svizzera, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi (domenica 17 giugno) il Brasile farà il suo esordio ai Mondiali 2018 di calcio e sfiderà la Svizzera. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troveranno però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida e molto esperta.

Brasile-Svizzera si giocherà questa sera (domenica 17 giugno) alla Rostov Arena di Rostov-On-Don con calcio di inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 17 GIUGNO

20.00 Brasile-Svizzera, Gruppo E, Rostov Arena

