LIVE Brasile-Svizzera, Mondiali 2018 in DIRETTA: Neymar e Douglas Costa per partire a razzo

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore.

Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie consecutive che hanno proiettato Neymar & co. verso la Russia. Una formazione che racchiude la fantasia tipica del Brasile e la concretezza di chi è esploso in Europa. Nelle 18 partite di qualificazione sono 11 le reti subite dal Brasile, 8 delle quali però “appartengono” alla gestione Dunga. Una solidità fortificata dagli equilibratori di centrocampo Casemiro, Fernandinho e Paulinho e che rappresenta il miglior modo per mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di brillare. Bastano i nomi: Willian, Fred, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Firmino.

Per quanto riguarda la squadra di Petkovic, il collettivo sarà la vera arma. In difesa c’è capitan Lichtsteiner, che dopo aver vinto il settimo scudetto in maglia juventina ha lasciato i bianconeri per approdare all’Arsenal. Sulla fascia opposta l’altro italiano R.Rodríguez (Milan). Centrocampo molto fisico con Xhaka e Dzemaili (Bologna), in attacco si alternano la velocità e la tecnica di uomini come Shaqiri e la forza di Seferovic ed Embolo. Ne vedremo delle belle.

Si comincia alle ore 20.00.













