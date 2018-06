Brasile-Messico, Ottavi Mondiali 2018: data, programma, orario e tv. Su che canale vederla

Brasile e Messico si sfideranno nel quinto ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno lunedì 2 luglio alle ore 16.00, teatro del big match sarà lo Stadio di Samara. Si preannuncia un incontro particolarmente intenso e appassionante considerando la caratura tecnica e l’agonismo delle due formazioni, pronte a combattere per un posto ai quarti di finale. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico ma il Sombreros non vogliono smettere di sorprendere dopo aver già sconfitto la Germania all’esordio.

Neymar e compagni hanno vinto il proprio girone, infilando due belle vittorie su Costa Rica e Serbia dopo aver pareggiato con la coriacea Svizzera. I centroamericani sono stati travolti dalla Svezia nel match di chiusura ma ora ricaricheranno le pile e proveranno a vendere cara la belle alla Seleçao, una delle grandi candidate per il trionfo finale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

BRASILE-MESSICO: COME VEDERE L’OTTAVO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Messico sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta tv anche su Mediaset Extra con il commento della Gialappa’s Banda.

Diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Jefferson Bernandes Shutterstock