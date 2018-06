Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: tre finali per l’oro, azzurri scatenati! Manuel Cappai è bronzo

Italia in grande spolvero nella boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018: il bilancio di giornata racconta di tre finali per l’oro conquistate ed una sconfitta in semifinale valsa comunque una medaglia di bronzo.

Raffaele Di Serio ha raggiunto l’atto conclusivo dei pesi gallo imponendosi per split decision (3-2) sul tunisino Bilel Mhamdi. Un match in cui il pugile del Bel Paese si è aggiudicato le prime due riprese, salvo perdere l’ultima. Alla fine il successo di strettissima misura premia la maggior tecnica dell’italiano, che ora se la vedrà con l’albanese Krenar Zeneli, sfida assolutamente alla portata.

Bellissima affermazione anche per il peso medio Salvatore Cavallaro contro il francese Bengoro Bamba. Anche in questo caso il nostro rappresentante ha dominato i primi due round, prima di cedere il terzo all’avversario. Quattro giudici su cinque hanno premiato il pugile siciliano. Già bronzo agli Europei 2017, Cavallaro partirà favorito nell’ultima recita con il siriano Ahmad Ghosoun.

Chi sta veramente stupendo in questa rassegna del Mare Nostrum è Aziz Abbes Mouhiidine. Il peso massimo di Mercato San Severino (SA) ha letteralmente demolito il turco Burak Aksin, imponendosi ai punti per verdetto unanime. Il campione d’Europa Under22 in carica dovrà ora affrontare lo scoglio arcigno del croato Toni Filipi. Il 22enne balcanico, lo scorso mese di marzo, sconfisse in maniera netta Clemente Russo in un match delle World Series of Boxing.

Niente da fare, infine, per il peso mosca Manuel Cappai, superato per split decision (4-1) dal tunisino Hussin Almasri. Dopo aver vinto la prima ripresa, il sardo è calato alla distanza, anche a causa di una condizione fisica tutt’altro che ottimale: solo da qualche settimana, infatti, ha ripreso ad allenarsi con costanza dopo i tanti problemi fisici accusati nel corso dell’inverno. Per lui, comunque, la consolazione della medaglia di bronzo.

federico.militello@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter