Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: MUSCOLI ITALIA! Di Serio e Mouhiidine epocali, doppietta trionfale. Cavallaro d’argento

Si chiude con due ori e un argento la cavalcata dell’Italia di boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Raffaele Di Serio e Aziz Abbes Mouhiidine hanno reso ancor più bello il loro titolo, perché insieme hanno lanciato l’Italia verso il 50° trionfo in questa edizione. Non è riuscito a fare tris Salvatore Cavallaro, che ha comunque conquistato la medaglia d’argento.

Primo a salire sul ring è stato Di Serio nella categoria fino a 56 kg: gli si è opposto l’albanese Krenar Zeneli. Il combattimento è stato dominato dal campano, vincitore per decisione unanime dei cinque giudici (5-0, peraltro con 14 cartellini favorevoli su 15 nell’arco delle tre riprese). Si è concluso così un percorso che lo ha visto in bilico soltanto nei quarti di finale, in cui aveva battuto 3-2 il francese Rodriguez: tutti gli altri incontri li ha vinti per 5-0.

Cavallaro, nella finale relativa alla categoria fino a 75 kg, si è invece visto sconfiggere dal siriano Ahmad Ghosoun, che ha prevalso per 4-1 vincendo tutte e tre le riprese. Per Cavallaro, dopo il bronzo degli Europei 2017, arriva comunque un ulteriore risultato di rilievo internazionale.

A chiudere la spedizione italiana col botto ci ha pensato Mouhiidine, splendido demolitore, nella categoria oltre i 91 kg, del croato Toni Filipi, uno che era stato in grado di sconfiggere sonoramente Clemente Russo durante le World Series of Boxing. Con Mouhiidine, però, la storia è stata diversa: 5-0 per l’azzurro, decisione unanime e lotta soltanto nella seconda ripresa. Il pugile campano replica così su più larga scala il successo che aveva conseguito ai recenti Europei Under 22.

La boxe azzurra, ai Giochi del Mediterraneo, chiude così il proprio bilancio con gli ori di Mouhiidine e Di Serio, l’argento di Cavallaro e il bronzo di Cappai.













Foto: Facebook FPI