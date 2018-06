Judo, Europei Cadetti 2018: grande Martina Esposito: l’oro che mancava! Domani il Mixed team event: subito la Georgia

Tanto tuonò che piovve…oro! L’Italia del judo ha dovuto aspettare tre giorni prima di vedere una medaglia del metallo più prezioso, ma oggi agli Europei Cadetti di Sarajevo la partenopea Martina Esposito ce l’ha fatta.

Dopo il bronzo di un anno fa a Kanaus nella categoria 63 kg, oggi è riuscita a salire sul gradino più alto del podio nella nuova categoria dei 70 kg.

Un sorpresa? Non proprio: “Stamattina mi sono svegliata senza pensarci troppo, come se fosse una gara come le altre”, ha dichiarato Martina scendendo sorridente dal podio, “le avversarie erano quelle di sempre ed erano lì per battermi visto che in precedenza ero stata io a battere loro. Se devo essere sincera un po’ me lo aspettavo: non vorrei sembrare presuntuosa, ma mi sentivo più forte… sarà che essendo all’ultimo anno ho acquisito più sicurezza e tranquillità rispetto alle altre, ma sapevo cosa potevo fare oggi: sono salita sul tatami e non ho fatto altro che quello che so fare, non ho sbagliato nulla o quasi, né tatticamente, né mentalmente…. e ho centrato il mio obiettivo. La mia prima dedica va al maestro Gianni e a chi mi è stato vicino oggi e alla mia famiglia… ma voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di nazionale che oggi mi hanno supportato incontro per incontro: siamo stati una vera squadra.”

Niente da fare, invece, per la piemontese Erica Simonetti, fermata nella finale per il bronzo dalla turca Kalender. Nonostante le due sanzioni comminate all’avversaria turca non è riuscita a recuperare uno svantaggio subito in apertura di incontro.

Solo settimo, invece, Leonardo Carnevali nei 90 kg.

Il bottino degli azzurrini e delle azzurrine a Sarajevo fino ad adesso è dunque di sei medaglie. Un risultato che ha spinto l’Italia sul podio per nazioni, con il terzo posto del medagliere e alla Francia che, con solo tre medaglie (due d’oro) agguanta il secondo posto: “Forse potevano raccogliere qualcosa di più in alcune categorie dove la medaglia era a nostra portata”, ha dichiarato il maestro Bongiorno, “ma di fronte alla prestazione di Martina non possiamo che essere molto contenti: Martina non ha avuto rivali ed è stata la migliore di tutte le donne oggi in gara. La classifica per nazioni conferma la buona salute del nostro Judo giovanile: restiamo tra le nazioni più forti d’Europa e dobbiamo questo risultato alle società che continuano a preparare al meglio i nostri ragazzi”.

Domani l’Italia sarà in gara nel Mixed Team event: il primo incontro vedrà gli azzurri impegnati con la Georgia.

Foto: Fijlkam