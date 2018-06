Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Cappai, Manfredonia, Vianello e Cavallaro guidano gli azzurri

L’Italia vorrà essere assoluta protagonista nella boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri voleranno in Catalogna per cercare di fare incetta di medaglie, schiereremo alcuni dei nostri migliori elementi proprio per rimpinguare il bottino e confermarci come i padroni del Mare Nostrum.

Manuel Cappai punta in alto tra i 49kg, Salvatore Cavallaro ha già vinto il bronzo agli ultimi Europei e ora vuole scalare un ulteriore gradino, Guido Viannllo vuole fare la differenza tra i supermassimi, Valentino Manfredonia sta cercando di tornare quello di un paio di stagioni fa. Attenzione poi ad Aziz Mouhiidine fresco Campione d’Europa tra gli U22 e a Francesco Iozia, bronzo di categoria. Di seguito tutti gli azzurri convocati per i Giochi del Mediterraneo 2018.

Manuel Fabrizio Cappai (49kg)

Salvatore Cavallaro (75kg)

Paolo Di Lernia (64kg)

Raffaele Di Serio (56kg)

Francesco Iozia (60kg)

Francesco Magrì (69kg)

Valentino Manfredonia (81kg)

Aziz Abbes Mouhiidine (91kg)

Guido Vianello (+91kg)













(foto FPI)