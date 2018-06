Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. La nostra cassaforte non tradirà

L’Italia vanta una lunga e gloriosa tradizione nelle bocce, uno sport che rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese, uno svago per moltissimi praticanti (di tutti le età, non è uno sport solo per “vecchi”). A livello agonistico abbiamo sempre dominato in lungo e in largo, i Giochi del Mediterraneo hanno sempre rappresentato l’occasione giusta per fare balzare agli onori della cronaca questa disciplina visti i tanti trionfi ottenuti dagli azzurri. Pensiamo a Mersin 2013 quando conquistammo ben 4 ori, 1 argento e bronzo o addirittura a Pescara 2009 con ben 6 ori. A Tarragona 2018, dal 22 giugno al 1° luglio, non bisognerà deludere e si aspettano grandi cose dai nostri atleti.

Puntiamo su Alfonso Nanni che vinse nella raffa proprio a Pescara, su Simone Mana già bronzo ai Mondiali nel petanque-volo, su Alessio Cocciolo che trionfò a Mersin con Diego Rizzi nel petanque. E poi al femminile la squadra di petanque e Caterina Venturini nel volo. L’Italia vuole rimpinguare il forziere.