Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Le bocce saranno uno degli sport protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona dal 22 giugno al 1° luglio. L’Italia vorrà assolutamente confermare la sua grande tradizione in questo sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

09.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (maschile)

09.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile)

09.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (maschile)

10.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (femminile)

11.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (femminile)

11.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile)

12.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile)

15.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile)

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, seconda fase (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, seconda fase (femminile)

16.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, quarti di finale (maschile)

17.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile)

18.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, quarti di finale (femminile)

18.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile)

18.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, seconda fase (maschile)

19.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, seconda fase (femminile)

VENERDÌ 29 GIUGNO:

09.00 BOCCE – Raffa, terza fase (maschile)

09.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (maschile)

10.00 BOCCE – Raffa, terza fase (maschile)

10.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (maschile)

10.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (femminile)

11.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (femminile)

11.00 BOCCE – Raffa, terza fase

12.00 BOCCE – Raffa, terza fase (maschile)

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (maschile)

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (femminile)

15.30 BOCCE – Raffa, quarta fase (maschile)

15.30 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

16.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

16.30 BOCCE – Raffa, quarta fase (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (femminile)

17.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (maschile)

18.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (femminile)

18.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (maschile)

19.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (femminile)

19.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, prima fase (maschile)

20.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, prima fase (femminile)

20.00 BOCCE – Petanque doppio, terza fase (maschile)

20.00 BOCCE – Petanque doppio, terza fase (femminile)





SABATO 30 GIUGNO:

09.00 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (maschile)

09.00 BOCCE – Raffa, quinta fase (maschile)

09.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (maschile)

10.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quinta fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (femminile)

11.30 BOCCE – Raffa, semifinali (maschile)

11.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (maschile)

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (maschile)

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (femminile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (femminile)

17.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (femminile)

17.30 BOCCE – Raffa, finale per il bronzo (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (femminile)

18.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il terzo posto (maschile)

18.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il terzo posto (maschile)

19.00 BOCCE – Raffa, finale per l’oro (maschile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (maschile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (femminile)

19.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

20.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (femminile)













(foto Federbocce)