Biglietti Mondiali 2018: come acquistare i tickets delle partite dagli ottavi alla finale

I Mondiali 2018 di calcio entrano nel momento caldo, sta per iniziare la scoppiettante fase a eliminazione diretta e lo spettacolo si preannuncia più avvincente che mai. Le 16 migliori squadre del Pianeta sono pronte a fronteggiarsi negli scontri da dentro o fuori che decideranno chi potrà proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e chi invece dovrà fare le valigie e tornare a casa. La lotta si farà serratissima e le sorprese sono sempre dietro l’angolo con un tabellone che potrebbe mettere tutte le big da una parte e creare una vera e propria autostrada per la Spagna.

Le Furie Rosse sembrano ora essere le grandi favorite ma tutte le altre corazzate non staranno a guardare: il Brasile di Neymar, la Germania Campione del Mondo, la giovane Francia, l’Argentina in crisi. La fase a giorni ci ha regalato tanti risultati a sorpresa, ora la fase a eliminazione diretta aumenterà il pathos: 90 minuti (più eventuali supplementari e calci di rigore) da dentro o fuori.

Foto: A.RICARDO Shutterstock.com