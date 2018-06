Belgio-Panama, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Panama con Gomez davanti nel 4-2-3-1, Belgio con Lukaku assistito da Mertens e Hazard

Belgio-Panama, che si disputerà questa sera alle ore 20 al Fisht Stadium di Sochi, darà al gruppo G una connotazione tutta particolare. Da una parte, 13 partecipazioni ai Mondiali, un quarto posto e una nazionale che si è permessa di tenere fuori squadra un certo Radja Nainggolan, non proprio uno scarso qualsiasi. Dall’altra parte, un esordio al Mondiale e una squadra che, Transfermarkt alla mano, costa, tutta insieme, poco più di 8 milioni di euro.

Il Belgio, logico favorito per il passaggio del turno assieme all’Inghilterra, dovrebbe mettere in campo un 3-4-2-1: Roberto Martinez ha la possibilità di utilizzare Lukaku come unica punta, mettendogli alle spalle, come sostegno, Mertens e Hazard. Parte dall’inizio anche la coppia cinese Witsel-Carrasco. Veniamo ora a Panama: Dario Gomez schiera un 4-2-3-1 con Perez al suo esordio mondiale a 37 anni. Dietro di lui, ci saranno Barcenas, Cooper e il 19enne Rodriguez.

Di seguito le probabilli formazioni della partita:

Belgio: Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku

Panama: Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin / Shutterstock.com