Belgio-Panama 3-0, Mondiali 2018: i Diavoli Rossi dilagano nella ripresa al Fisht Stadium di Sochi

Missione compiuta per il Belgio nel match d’apertura del gruppo G dei Mondiali 2018 in Russia contro Panama. I Diavoli Rossi sbrigano la pratica nel secondo tempo, grazie ad un capolavoro di Mertens e ad una doppietta di Lukaku. Una prestazione tra alti e bassi per la compagine allenata da Roberto Martinez al Fisht Stadium di Sochi, sufficiente però per ottenere i tre punti ed iniziare con il vento in poppa questa rassegna iridata.

PRIMO TEMPO – Belgio che va a strappi con Lukaku unico riferimento offensivo, assistito da Hazard e Mertens. Troppo compassata l’azione degli uomini di Martinez, animata per Io più da azioni personali. I più intraprendenti sono i due esterni del Napoli e del Chelsea, che costringono Penedo a due interventi non facili, su un paio di conclusioni ravvicinate. Panama, esibendo un’ottima condizione fisica, non concede spazio e prova a ripartire per alleggerire la pressione. Il 4-1-4-1 con Perez punta centrale, assistito dai “corridori” Barcenas e Rodriguez sortisce gli effetti sperati ed il 0-0 è un premio all’organizzazione della formazione di Hernán Darío Gómez.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa servono 3′, però, a Mertens per scardinare il muro difensivo di Panama: un destro di collo pieno al volo è un’autentica perla e regala il vantaggio ai belgi. Rischia la selezione di Martinez, poco dopo, quando Murillo si trova a tu per tu con Courtois, stoppa di petto e conclude ma il portiere del Chelsea gli chiude lo specchio della porta. Si rilassano un po’ troppo i Diavoli Rossi ma poi, al 70′, Hazard scarica all’indietro per De Bruyne, il centrocampista del City va al cross di esterno destro per Lukaku che di testa batte Penedo per il 2-0. Partita in ghiaccio, suggellata dal tris firmato sempre dal n.9, imbeccato in un’azione di contropiede da Hazard. E’ splendido il pallonetto del centravanti a scavalcare in uscita l’estremo difensore avversario. Si chiude qui ed il Belgio può festeggiare.













Foto: AGIF / Shutterstock.com