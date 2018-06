Beach volley World Tour 2018 Tangshan. Zuccarelli/Traballi si fermano sul più bello ma sono agli ottavi! Domani ancora Giappone

Ancora incroci pericolosi con il Giappone per l’Italbeach al femminile sulla sabbia cinese di Tangshan dove oggi si sono giocate le prime sfide del tabellone principale del torneo 2 Stelle. Una vittoria (che ha dato alle azzurre la certezza del passaggio al secondo turno) e una sconfitta per Zuccarelli/Traballi che, nella sfida che valeva il primo posto del girone contro le olandesi Stam/Wouters, hanno pagato a caro prezzo un black out sopraggiunto quando la partita sembrava incanalata sui binari azzurri.

Nella prima sfida di giornata, la semifinale del girone, Zuccarelli/Traballi non hanno avuto problemi contro le giovanissime polacche Kloda/Ceynowa, battute con un secco 2-0 (21-11, 21-9) al termine di un match a senso unico. Nel secondo incontro che valeva il primo posto nel girone (che non permette solo nei tornei 2 Stelle di saltare un turno nella fase ad eliminazione diretta) le azzurre hanno affrontato le olandesi Stam/Wouters, coppia di discreto valore. Nel primo set Zuccareli/Traballi hanno dato il meglio vincendo nettamente 21-16, nel secondo set le azzurre sembravano dirette verso il successo grazie ad un buon avvio (9-5 e 12-9) ma nel finale si sono fatte riprendere e superare (21-19) dalla coppia olandese che, sulle ali dell’entusiasmo, è partita forte nel tie break (7-4) ed ha resistito al tentativo di rimonta delle italiane vincendo 15-12.

Le azzurre si qualificano per gli ottavi di finale dove affronteranno alle 3 italiane le giapponesi Suzuki/Sakaguchi che in qualificazione avevano eliminato Gradini/Puccinelli. In caso di vittoria la coppia italiana potrebbe ritrovarsi di fronte nei quarti le cinesi Wang/Xia, già battute una settimana fa nei quarti a Nantong.

Così le semifinali dei gironi: Pool A: Wang/Xia (Chn)-Au Yeung/Tin Lai (Hkg) 2-0 (21-11, 21-14), Suzuki/Murakami (Jpn)-Richard/Placette (Fra) 2-0 (forfeit). Pool B: Josi/Lili (Bra)-Pardon/Nash (Usa) 2-1 (21-16, 15-21, 15-4), Wang/Bai (Chn)-Olivova/Rehackova (Cze) 0-2 (21-23, 19-21). Pool C: Dabizha/Mastikova (Rus)-Lin/Zhu Lingdi (Chn) 0-2 (18-21, 14-21), Arnholdt/Welsch (Ger)-Jupiter/Chamereau (Fra) 0-2 (12-21, 12-21). Pool D: Ngauamo/Bell (Aus)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Kusano/Take (Jpn)-Cao/Zeng (Chn) 2-0 (21-18, 21-16). Pool E: Dumbauskaite/Zobnina (Ltu)-Dong/Hang (Chn) 2-0 (11-4 forfeit), Dowdy/Pollock (Usa)-Yoken/Simonsson (Swe) 2-0 (21-14, 21-13). Pool F: Nagata/Kumada (Jpn)-Stam/Wouters (Ned) 0-2 (19-21, 16-21), Zuccarelli/Traballi (Ita)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-0 (21-11, 21-9).

Finali primo posto nel girone: Wang/Xia (Chn)-Suzuki/Murakami (Jpn) 2-0 (21-19, 21-7), Josi/Lili (Bra)-Olivova/Rhackova (Cze) 2-0 (21-12, 21-12), Lin/Zhu Lingdi (Chn)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-1 (21-19, 16-21, 15-12), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Kusano/Take (Jpn) 1-2 (18-21, 21-18, 10-15), Dumbauskaite/Zobnina (Ltu)-Dowdy/Pollock (Usa) 1-2 (21-16, 16-21, 15-17), Stam/Wouters (Ned)-Zuccarelli/Traballi (Ita) 2-1 (16-21, 21-18, 15-12).

Finali per il terzo posto nel girone: Au Yeung/Tin Lai (Hkg)-Richard/Placette (Fra) 2-0 (forfeit), Pardon/Nash (Usa)-Wang/Baim (Chn) 2-1 (21-13, 19-21, 15-13), Dabizha/Mastikova (Rus)-Arnholdt/Welsch (Ger) 2-0 (21-16, 21-15), Ngauamo/Bell (Aus)-Cao/Zeng (Chn) 2-0 (21-17, 21-18), Dong/Hang (Chn)-Yoken/Simonsson (Swe) 0-2 (forfeit), Nagata/Kumada (Jpn)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-0 (21-14, 21-12)

Così gli ottavi di finale nella notte italiana: Wang/Xia (Chn)-Pardon/Nash (Usa), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Zuccarelli/Traballi (Ita), Dumbauskaite/Zobnina (Ltu)-Lin/Zhu Lingdi (Chn), Dabizha/Mastikova (Rus)-Kusano/Take (Jpn), Dowdy/Pollock (Usa)-Nagata/Kumada (Jpn), Stam/Wouters (Ned)-Suzuki/Murakami (Jpn), Jupiter/Chamereau (Fra)-Olivova/Rehackova (Cze), Ngauamo/Bell (Aus)-Josi/Lili (Bra).