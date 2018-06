Beach volley, World Tour 2018 Manavgat. Galli/Basti subito fuori: niente azzurri in main draw nel torneo turco

Escono subito di scena gli unici due azzurri al via nel torneo 1 Stella di Manavgat in Turchia. La coppia italiana formata da Antonio Basti e Matteo Galli si è fermata al primo turno delle qualificazioni, sconfitta piuttosto nettamente in due set dal duo belga composto dai fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye che hanno fatto ieri il loro esordio nel World Tour, dopo una apparizione a livello giovanile e una in un torneo Cev nel 2014.

I belgi si sono imposti in un primo set combattuto soprattutto nella fase iniziale 21-15, poi hanno dominato il secondo, sfruttando anche qualche errore di troppo di Galli e Basti, vincendo con il punteggio di 21-10. Per gli italiani, dopo quella di Langkawi, si tratta della seconda eliminazione stagionale al primo turno delle qualificazioni. Da oggi il via delle sfide del tabellone principale.

Primo turno qualificazioni uomini: Rosager/Trans (Den)-Bye, Hatabe/Shimada (Jpn)-Mohajer/Tellnes (Nor) 2-1 (12-21, 21-19, 15-13), Vasiljev/Malinauskas (Ltu)-Lario/Rojas (Esp) 0-2 (10-21, 15-21), Ertl/Seiser (Aut)-Helland/Gamlemoen (Nor) 2.-0 (21-17, 22-20), Klasnic/Plavsic (Srb)-Silvestre/Caravano (Fra) 0-2 (11-21, 19-21), Vandecaveye/Vandecaveye (Bel)-Galli/Basti (Ita) 2-0 (21-15, 21-10), Khrystov/Zhuravel (Ukr)-Ioannidis/Kotsilianos (Gre) 2-1 (21-16, 19-21, 15-12), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-van der Ham/Vismans (Ned) 0-2 (16-21, 17-21).

Secondo turno qualificazioni uomini: Rosager/Trans (Den)-Hatabe/Shimada (Jpn) 2-0 (21-13, 21-11), Lario/Rojas (Esp)-Ertl/Seiser (Aut) 1-2 (21-14, 2-21, 0-15), Silvestre/Caravano (Fra)-Vandecaveye/Vandecaveye (Bel 0-2 (17-21, 17-21), Khrystov/Zhuravel (Ukr)-van der Ham/Vismans (Ned) 0-2 (11-21, 15-21).

Così le semifinali dei gironi maschili:; Pool A: Ozdemir/Cebeci (Tur)-Ertl/Seiser (Aut), Rosager/Trans (Den)-Overgaard/Jonassen (Den). Pool B: Karpa/Sievers (Ger)-Susam/Yildirim (Tur), Huerta/Huerta (Esp)-Molin/Tholse (Swe). Pool C: Métral/Hagenbuch (Sui)-Burak/Baytemur (Tur), Oscar/Luciano (Bra)-van der Ham/Vismans (Ned). Pool D: Burlacu/MacNeil (Can)-Vandecaveye/Vandecaveye (Bel), Abell/Thomsen (Den)-Sagir/Özbek (Tur).

Primo turno qualificazioni donne: Lutter/Szombathelyi (Hun)-Bye, Lenarduzzi/Condotta (Can)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 0-2 (11-21, 9-21), Vasiliauskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Bye, Bye-Marcelle/Harnett (Can), Olsen/Zibrandtsen (Den)-Bye, Habaguchi/Sakaguchi (Jpn)-Coelho/Paquete (Por) 2-0 (21-13, 21-14), Dörfler/Wiesmeyr (Aut)-Cools/Vd Vonder (Bel) 1-2 (20-22, 21-19, 13-15), Bye-Guyot Polverini/Lusson (Fra).

Secondo turno qualificazioni donne: Lutter/Szombathelyi (Hun)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 0-2 (15-21, 13-21), Vasiliauskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Marcelle/Harnett (Can) 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), Olsen/Zibrandtsen (Den)-Habaguchi/Sakaguchi (Jpn) 0-2 (21-23, 11-21), Cools/Vd Vonder (Bel)-Guyot Polverini/Lusson (Fra) 2-1 (22-20, 17-21, 15-12)

Così le semifinali dei gironi donne: Pool A: Karagkouni/Spiliotopoulou (Gre)-Cools/Vd Vonder (Bel), Kotzan/Klinke (Ger)-Sondergard/Okholm (Den). Pool B: Jupiter/Chamereau (Fra)-Habaguchi/Sakaguchi (Jpn), Malmström/Lindström (Swe)-Gencyurek/Yurtsever (Tur). Pool C: Strauss/Friedl (Aut)-Ocakci/Merve (Tur), Tyndeskov/Trans (Den)-Klopf/Teufl (Aut). Pool D: Nezir/Vence (Tur)-Ishitsubo/Shiba (Jpn), Manavi/Tsopoulou (Gre)-Vasiliauskaite/Grudzinskaite (Ltu).