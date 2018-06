Pallanuoto, Super Final World League Budapest 2018: delineati i quarti di finale

Terza ed ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari per la Super Final di World League di pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Sono andati a delinearsi dunque gli accoppiamenti per quanto riguarda i quarti di finale: ci sarà l’attesissimo big match tra i padroni di casa magiari e i campioni olimpici della Croazia.

FASE PRELIMINARE

Terza giornata

Classifica finale girone A: Montenegro 9; Ungheria 6; Australia 3; Giappone 0

Classifica finale girone B: Usa 9; Spagna 5; Croazia 4; Kazakhstan 0

GIAPPONE-UNGHERIA 7-14

KAZAKHSTAN-SPAGNA 3-11

MONTENEGRO-AUSTRALIA 10-8

CROAZIA-USA 10-11

QUARTI DI FINALE

Giovedì 21 giugno

UNGHERIA-CROAZIA 15,15

AUSTRALIA-SPAGNA 16,45

MONTENEGRO-KAZAKHSTAN 18,15

GIAPPONE-USA 19,45

