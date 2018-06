Beach volley, Europeo Under 20 Anapa: INARRESTABILI! Cappio e Windisch in semifinale! Orsi Toth/They quinte

Paolo Cappio e Jakob Windisch riportano l’Italia in semifinale in un Campionato Europeo Under 20 maschile dopo tanto tempo di digiuno e domani proveranno a dare l’assalto al podio continentale. Un risultato di grandissimo spessore, l’ennesimo targato Club Italia, il primo del nuovo corso al maschile che ripaga lo staff tecnica azzurro dei sacrifici e del lavoro svolto nelle ultime stagioni.

Cammino inarrestabile, quello degli azzurri che hanno trovato la giornata perfetta, traendo forza dai rischi corsi in mattinata nella vittoria riscata, sofferta, ricca di emozioni, ottenuta contro i cechi Dzavoronok/Tezzele. Negli ottavi di finale Cappio/Windisch hanno compiuto un vero capolavoro, eliminando una delle coppie favorite della vigilia per la vittoria finale, i padroni di casa russi Gorbenko/Ivanov, binomio che vantava anche qualche esperienza nel World Tour e si è arresa agli azzurri con il punteggio di 2-0 (25-15, 25-23) con una vera e propria “corrida” nel finale del secondo set. Nel quarti di finale la coppia italiana ha confermato lo stato di grazia superando, stavolta senza particolari sussulti, i norvegesi Thelle/Mosvold con un secco 2-0 (21-16, 21-17) che ha aperto agli italiani le porte di una incredibile semifinale. Cappio/Windisch affronteranno domattina alle 10.20 un’altra coppia russa Shekunov/Veretiuk con in palio un posto in finale, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte i russi Shustrov/Gusev e i francesi Nicole/Platre. Comunque andrà sarà un successo.

Ottimo quinto posto finale anche per la coppia azzurra nel torneo femminile Orsi Toth/They che ha visto fermata la sua corsa nei quarti contro il binomio favorito per il successo finale, quello russo composto da Bocharova e Voronina. Le russe hanno vinto 2-0 dominando il primo set 21-13, soffrendo il ritorno della coppia italiana nel secondo set ma riuscendo a salvarsi con il punteggio di 21-19. Resta comunque un ottimo risultato, quello ottenuto dalle azzurre sulla sabbia di Anapa.

Ottavi di finale maschili: Nicole/Platre (Fra)-Poznanski/Miszczuk (Pol) 2-0 (21-17, 21-10), Åhman/Hellvig (Swe)-Karvatskyi/Palenko (Ukr) 2-1 (18-21, 23-21, 15-11), Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-de Groot/Immers (Ned) 1-2 (19-21, 21-13, 25-27), Shustrov/Gusev (Rus)-Kopschar/Pascariuc (Aut) 2-0 (21-19, 21-18), Pérez/Duque (Esp)-Bello/Bello (Eng) 0-2 (15-21, 14-21), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Müller/Blum (Sui) 2-1 (22-20, 18-21, 15-6), Broch/Gysin (Sui)-Thelle/Mosvold (Nor) 0-2 (19-21, 20-22), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Cappio/Windisch (Ita) 0-2 (15-21, 23-25)

Quarti di finale maschili: Nicole/Platre (Fra)-Åhman/Hellvig (Swe) 2-1 (21-17, 14-21, 15-13), de Groot/Immers (Ned)-Shustrov/Gusev (Rus) 0-2 (28-30, 22-24), Bello/Bello (Eng)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (10-21, 18-21), Thelle/Mosvold (Nor)-Cappio/Windisch (Ita) 0-2 (21-16, 21-17)

Semifinali maschili: Nicole/Platre (Fra)-Shustrov/Gusev (Rus), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Cappio/Windisch (Ita)-

Quarti di finale femminili: Böbner/Gilardi (Sui)-Stubbe/Piersma (Ned) 2-0 (21-19, 21-10), Betschart/Baumann (Sui)-Gierczynska/Jundzill (Pol) 0-2 (16-21, 15-21), Munar/Moreno (Esp)-Maixnerova/Stochlova (Cze) 0-2 (14-21, 14-21), Bocharova/Voronina (Rus)-Orsi Toth/They (Ita) 2-0 (21-13, 21-19)

Semifinali femminili: Böbner/Gilardi (Sui)-Gierczynska/Jundzill (Pol), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Bocharova/Voronina (Rus)