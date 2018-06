Beach volley, Campionato Europeo Under 20 Anapa. Doppia qualificazione per l’Italbeach ma ora il cammino è durissimo!

Due vittorie e una sconfitta, esattamente come ieri, per l’Italbeach nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 in corso di svolgimento ad Anapa in Russia, dedicata al completamento delle sfide dei gironi preliminari. Il sorteggio, però, non è stato particolarmente favorevole agli azzurri che se la vedranno con coppie di ottima scuola come la Repubblica Ceca e la Lituania. Servono dunque prove di spessore e maggiore continuità di rendimento alle coppie italiane che anche oggi hanno proceduto con alti e bassi.

In campo femminile They/Orsi Toth hanno faticato più del previsto ad avere ragione della coppia estone Sadeiko/Säästla che non aveva particolarmente rubato l’occhio nella prima giornata di gare. Le azzurre hanno sofferto nel primo set, poi si sono sciolte vincendo 2-0 (22-20, 21-13) e conquistando il secondo posto del girone che significa sedicesimi di finale. Domattina alle 9.50 Orsi Toth e They se la vedranno con le lituane Grudzinskaite/Vasiliauskaite, che hanno chiuso al terzo posto un girone tiratissimo avendo ottenuto un solo successo al tie break con le belghe Devos/Baens. In caso di successo le azzurre dovrebbero affrontare negli ottavi di finale le russe Frolova/Ganenko.

In campo maschile un successo e una sconfitta piuttosto pesante per Cappio/Windisch nelle due gare che hanno decretato il loro secondo posto nel girone. Gli azzurri avevano iniziato bene la giornata, battendo 2-0 (21-13, 21-14) la coppia finlandese Topio/Pennanen.Il binomio italiano, poi, si è dovuto arrendere di fronte ai lituani Malinauskas/Stankevicius al termine di una battaglia che ha visto gli azzurri soccombere con il punteggio di 2-0 (27-25, 21-19), con qualche rimpianto per i set ball sprecati nel primo parziale.

Oggi Cappio/Windisch affronteranno alle 11.30 nella sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale la coppia ceca Dzavoronok/Tezzele, che ha chiuso terza un girone con russi e olandesi ed ha ottenuto l’unico successo contro i greci Volitakis/Kola. In caso di vittoria anche per Cappio/Windisch si staglia all’orizzonte l’ostacolo russo con la coppia Gorbenko/Ivanov che aspetta agli ottavi di finale.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Poznanski/Miszczuk (Pol)-Susam/Yildirim (Tur) 2-0 (21-11, 21-14), Aispurs/Belerts (Lat)-Broch/Gysin (Sui) 1-2 (14-21, 21-19, 12-15), Susam/Yildirim (Tur)-Broch/Gysin (Sui) 0-2 (15-21, 16-21), Aispurs/Belerts (Lat)-Poznanski/Miszczuk (Pol) 0-2 (11-21, 15-21), Poznanski/Miszczuk (Pol)-Broch/Gysin (Sui) 0-2 (15-21, 15-21), Aispurs/Belerts (Lat)-Susam/Yildirim (Tur) 1-2 (21-18, 17-21, 11-15).

Pool G

Åhman/Hellvig (Swe)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-1 (19-21, 21-12, 15-12), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Masuri/Elazar (Isr) 2-0 (21-16, 21-9), Åhman/Hellvig (Swe)-Masuri/Elazar (Isr) 2-0 (21-10, 21-17), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-1 (18-21, 21-19, 15-11), Tammearu/Lõhmus (Est)-Masuri/Elazar (Isr) 2-0 (21-12, 21-18), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Åhman/Hellvig (Swe) 0-2 (11-21, 15-21).

Pool F

Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-Topio/Pennanen (Fin) 2-1 (17-21, 21-13, 15-13), Cappio/Windisch (Ita)-Terstena/Drenogllava (Kos) 2-0 (21-12, 21-11), Topio/Pennanen (Fin)-Terstena/Drenogllava (Kos) 2-0 (21-13, 21-12), Cappio/Windisch (Ita)-Malinauskas/Stankevicius (Ltu) 0-2 (25-27, 19-21), Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-Terstena/Drenogllava (Kos) 2-0 (21-8, 21-11), Cappio/Windisch (Ita)-Topio/Pennanen (Fin) 2-0 (21-13, 21-14).

Pool E

Karvatskyi/Palenko (Ukr)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (16-21, 17-21), Thelle/Mosvold (Nor)-Abramenka/Kanavalau (Blr) 2-1 (20-22, 21-18, 15-9), Karvatskyi/Palenko (Ukr)-Abramenka/Kanavalau (Blr) 2-0 (21-18, 21-16), Thelle/Mosvold (Nor)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (19-21, 14-21), Abramenka/Kanavalau (Blr)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (9-21, 12-21), Thelle/Mosvold (Nor)-Karvatskyi/Palenko (Ukr) 2-0 (21-19, 21-12)

Pool D

Lydolff/Nedergaard (Den)-Rodina/Katona (Rou) 1-2 (17-21, 21-18, 8-15), Pérez/Duque (Esp)-Damen/Hofman (Ned) 2-0 (24-22, 21-17), Rodina/Katona (Rou)-Damen/Hofman (Ned) 1-2 (26-24, 14-21, 12-15), Perez/Duque (Esp)-Eydolff/Nedergaard (Den) 2-0 (21-10, 21-17), Lydolff/Nedergaard (Den)-Damen/Hofman (Ned) 1-2 (21-18, 19-21, 5-15), Pérez/Duque (Esp)-Rodina/Katona (Rou) 2-0 (21-13, 21-15).

Pool C

Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Shustrov/Gusev (Rus) 0-2 (31-33, 17-21), de Groot/Immers (Ned)-Volitakis/Kola (Gre) 2-0 (26-24, 21-12), Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Volitakis/Kola (Gre) 2-0 (21-16, 21-12), de Groot/Immers (Ned)-Shustrov/Gusev (Rus) 0-2 (19-21, 15-21), Volitakis/Kola (Gre)-Shustrov/Gusev (Rus) 0-2 (13-21, 13-21), de Groot/Immers (Ned)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-16, 25-23).

Pool B

Nicole/Platre (Fra)-Bello/Bello (Eng) 2-0 (21-13, 21-15), Müller/Blum (Sui)-Oláh/Benkö (Hun) 2-1 (16-21, 21-14, 15-10), Bello/Bello (Eng)-Oláh/Benkö (Hun) 2-1 (23-25, 25-10, 15-11), Müller/Blum (Sui)-Nicole/Platre (Fra) 0-2 (20-22, 19-21), Nicole/Platre (Fra)-Oláh/Benkö (Hun) 2-0 (21-13, 21-15), Müller/Blum (Sui)-Bello/Bello (Eng) 2-1 (16-21, 21-19, 15-13).

Pool A

Schupritt/Sowa (Ger)-Siapanis/Savvides (Cyp) 2-1 (24-26, 21-14, 15-9), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-16, 22-20), Schupritt/Sowa (Ger)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-10, 29-27), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Siapanis/Savvides (Cyp) 2-1 (24-26, 21-14, 15-9), Pedrosa/Campos (Por)-Siapanis/Savvides (Cyp) 1-2 (13-21, 21-19, 10-15), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Schupritt/Sowa (Ger) 2-0 (21-17, 21-16).

Sedicesimi di finale: Poznanski/Miszczuk (Pol)-Schupritt/Sowa (Ger), Damen/Hofman (Ned)-Karvatskyi/Palenko (Ukr), de Groot/Immers (Ned)-Rodina/Katona (Rou), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Susam/Yildirim (Tur), Siapanis/Savvides (Cyp)-Bello/Bello (Eng), Müller/Blum (Sui)-Topio/Pennanen (Fin), Thelle/Mosvold (Nor)-Tammearu/Lõhmus (Est), Cappio/Windisch (Ita)-Dzavoronok/Tezzele (Cze).

TORNEO FEMMINILE

Pool H

Gierczynska/Jundzill (Pol)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 2-1 (23-25, 21-17, 15-8), Bjerland/Saga (Nor)-Frolova/Ganenko (Rus) 0-2 (9-21, 16-21), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Frolova/Ganenko (Rus) 0-2 (19-21, 16-21), Bjerland/Saga (Nor)-Gierczynska/Jundzill (Pol) 0-2 (15-21, 14-21), Gierczynska/Jundzill (Pol)-Frolova/Ganenko (Rus) 0-2 (15-21, 17-21), Bjerland/Saga (Nor)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 0-2 (14-21, 11-21).

Pool G

Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Movchan/Fediunova (Rus) 1-2 (16-21, 21-17, 9-15), Böbner/Gilardi (Sui)-Devos/Baens (Bel) 2-1 (21-10, 17-21, 15-8), Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Devos/Baens (Bel) 2-1 (21-8, 18-21, 15-9), Böbner/Gilardi (Sui)-Movchan/Fediunova (Rus) 2-1 (21-18, 23-25, 15-13), Devos/Baens (Bel)-Movchan/Fediunova (Rus) 0-2 (18-21, 10-21), Böbner/Gilardi (Sui)-Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu) 2-0 (21-18, 21-16).

Pool F

Vuorinen/Prihti (Fin)-Hellvig/Andersson (Swe) 0-2 (19-21, 16-21), Klinger/Mitter (Aut)-Harmat/Orbán (Hun) 2-0 (21-16, 21-9), Hellvig/Andersson (Swe)-Harmat/Orbán (Hun) 2-0 (21-8, 22-20), Klinger/Mitter (Aut)-Vuorinen/Prihti (Fin) 2-0 (21-16, 21-18), Vuorinen/Prihti (Fin)-Harmat/Orbán (Hun) 2-1 (17-21, 21-10, 15-12), Klinger/Mitter (Aut)-Hellvig/Andersson (Swe) 2-0 (22-20, 21-14).

Pool E

Munar/Moreno (Esp)-Rosner/Maor (Isr) 2-0 (21-15, 21-11), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Brinková/Zurkova (Cze) 0-2 (17-21, 13-21), Rosner/Maor (Isr)-Brinková/Zurkova (Cze) 1-2 (21-18, 13-21, 9-15), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Munar/Moreno (Esp) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13), Munar/Moreno (Esp), Brinková/Zurkova (Cze) 2-0 (21-14, 21-16), Klepkou/Eirini Argyriou (Gre)-Rosner/Maor (Isr) 2-0 (21-10, 21-17).

Pool D

Windeleff/Mellmølle (Den)-Mahmuti/Hasani (Kos) 2-0 (21-16, 21-15), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-11, 21-14), Windeleff/Mellmølle (Den)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-18, 21-9), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Mahmuti/Hasani (Kos) 2-0 (21-8, 21-15), Pinheiro/Castro (Por)-Mahmuti/Hasani (Kos) 2-0 (21-19, 21-12), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Windeleff/Mellmølle (Den) 2-0 (21-15, 21-11).

Pool C

Sadeiko/Säästla (Est)-Betschart/Baumann (Sui) 0-2 (14-21, 9-21), Orsi Toth/They (Ita)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp) 2-0 821-12, 21-14), Sadeiko/Säästla (Est)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp) 0-2 (16-21, 18-21), Orsi Toth/They (Ita)-Betschart/Baumann (Sui) 1-2 (22-20, 21-23, 9-15), Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp)-Betschart/Baumann (Sui) 0-2 (13-21, 12-21), Orsi Toth/They (Ita)-Sadeiko/Säästla (Est) 2-0 (22-20, 21-13).

Pool B

Müller/Schulz (Ger)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 2-0 (24-22, 21-16), Stubbe/Piersma (Ned)-Dumitru/Milea (Rou) 2-0 (21-6, 21-13), Müller/Schulz (Ger)-Dumitru/Milea (Rou) forfeit team B, Stubbe/Piersma (Ned)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 2-0 (21-14, 21-13), Dumitru/Milea (Rou)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 0-2 (12-21, 14-21), Stubbe/Piersma (Ned)-Müller/Schulz (Ger) 2-0 (21-13, 21-17).

Pool A

Brailko/Namike (Lat)-Bentley/Austin (Eng) 0-2 (18-21, 11-21), Bocharova/Voronina (Rus)-Timmermans/van Esch (Ned) 2-0 (21-18, 21-17), Bentley/Austin (Eng)-Timmermans/van Esch (Ned) 2-0 (21-19, 21-16), Bocharova/Voronina (Rus)-Brailko/Namike (Lat) 2-0 (21-17, 21-19), Brailko/Namike (Lat)-Timmermans/van Esch (Ned) 2-0 (21-12, 21-15), Bocharova/Voronina (Rus)-Bentley/Austin (Eng) 2-0 (21-13, 21-8).

Sedicesimi di finale: Bentley/Austin (Eng)-Vuorinen/Prihti (Fin), Hellvig/Andersson (Swe)-Pinheiro/Castro (Por), Gierczynska/Jundzill (Pol)-Kohut/Holovchenko (Ukr), Brinková/Zurkova (Cze)-Brailko/Namike (Lat), Müller/Schulz (Ger)-Klepkou/Eirini Argyriou (Gre), Windeleff/Mellmølle (Den)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp), Orsi Toth/They (Ita)-Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu), Movchan/Fediunova (Rus)-Guyot Polverini/Vieira (Fra)