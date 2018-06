Beach soccer, prima tappa Euroleague 2018: l’Italia batte la Germania all’esordio

L’Italia inizia nel migliore dei modi la prima tappa della Euroleague di beach soccer. A Baku (Azerbaijan) gli azzurri hanno sconfitto la Germania con un netto 3-0. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono sempre stati in totale controllo della partita: dopo un primo tempo avaro di emozioni eccezion fatta per il palo colpito da Di Palma, la nostra Nazionale ha alzato il ritmo e ha sbloccato l’incontro in avvio di secondo tempo grazie a Gabriele Gori, la cui rete è stata seguita un minuto più tardi da quella di Dario Ramacciotti. A chiudere l’incontro è stato Emanuele Zurlo che al 10′ del secondo parziale ha concluso con una bella semirovesciata un’azione costruita da Palmacci e Corosiniti. Ora l’Italia se la dovrà vedere contro l’Ucraina che oggi ha sconfitto la Svizzera per 5-4.













(foto pagina Facebook Gabriele Gori)