Basket, Trento-Milano: gara-6 Finale Scudetto. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Olimpia Milano ha il primo match point della serie di Finale Scudetto. Abbiamo ancora negli occhi lo straordinario finale dell’ultima partita: a Trento non è bastato il solito stratosferico Shavon Shields, perché nel finale l’EA7 è riuscita a spuntarla, complice un fallo proprio dell’americano su Curtis Jerrells, che ha portato Milano avanti ai liberi. Poi, ci ha pensato Andrew Goudelock a deciderla con una stoppata da antologia su Dominique Sutton.

Lo spettacolo riprenderà stasera: la Dolomiti giocherà in casa, spalle al muro, per riportare la serie al Forum per la decisiva gara-7. Guai a sottovalutare il carattere e il cuore dei trentini. Ma contro c’è una squadra che vede il suo 28° Scudetto, il terzo in cinque stagioni.

Gara 6 tra Trento e Milano è in programma stasera alle 20.45. La partita sarà trasmessa in tv su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player.

Il programma

Venerdì 15 giugno

ore 20.45 Trento – Milano, gara 6













