Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la Croazia ai raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro

Spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo.

Proprio l’ultimo successo casalingo contro l’Olanda ha ridato un po’ di speranza alla Croazia, anche se non è riuscita a ribaltare la differenza canestri contro gli olandesi. Una situazione che obbliga assolutamente Saric e compagni a dover vincere tutte e due le prossime partite per avere la sicurezza del passaggio del turno. Una sconfitta contro gli azzurri e un contemporaneo successo della Romania in terra olandese porterebbe i croati davvero ad un passo dal baratro e con la consapevolezza di non avere più il proprio destino tra le mani.

Proprio per non fare calcoli, coach Anzulovic ha chiesto ed ottenuto la partecipazione delle sue stelle e dalla NBA sono arrivati tre giocatori. Il primo è Dario Saric, reduce da un’ottima stagione e compagno di squadra di Marco Belinelli a Philadelphia. E’ stato l’anno della consacrazione per l’ala americana, con Brett Brown che lo ha sempre schierato nel quintetto titolare dei suoi Sixers e il croato lo ha ripagato con cifre molto importanti (oltre 17 punti e 7 rimbalzi di media in 32 minuti di utilizzo).

Altro giocatore importante è sicuramente Bojan Bogdanovic. Anche per lui è stato un anno molto importante in NBA con la maglia di Indiana. Il trasferimento ai Pacers ha dato un nuovo impulso alla carriera del croato, che è entrato perfettamente nello scacchiere della formazione di coach Nate McMillan, che ha saputo stupire in questa stagione e che è arrivata ad un passo dall’eliminazione dei Cleveland Cavaliers nel primo turno dei playoff.

Oltre a Saric il reparto lunghi verrà impreziosito anche dalla presenza del centro Ivica Zubac, proveniente dai Los Angeles Lakers, con i quali in questa stagione ha giocato 43 partite. Sicuramente un avversario complicato per i “nostri” Biligha e Burns, che pagheranno centimetri importanti contro il lungo croato.

Non ci sarà una vecchia conoscenza del nostro campionato come Krunoslav Simon ed è sicuramente un’assenza importante per la Croazia, mentre ci saranno gli “italiani” Rok Stipcevic e Darko Planinic. Il primo è uno dei grandi veterani della nazionale croata e Anzulovic si affiderà molto alla sua esperienza, il secondo è il centro di riserva e che ha già battagliato con i lunghi azzurri vista la sua militanza in questa stagione con la maglia della Dinamo Sassari.

Giovedì sera la Croazia si giocherà le sue possibilità di andare al Mondiale, ma dall’altra parte c’è un’Italia che vuole mantenere la sua imbattibilità ed ottenere altri due punti importanti in vista della seconda fase. Inoltre nella testa e nel cuore di alcuni azzurri c’è ancora quella sfida di Torino prima delle Olimpiadi. Un ko che brucia ancora dentro al basket italiano, motivazione in più per completare la vendetta perfetta.













Credit: Ciamillo