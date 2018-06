Basket 3×3, Rae Lin D’Alie: “L’Italia punta alle medaglie olimpiche! Dopo il trionfo ai Mondiali bisogna lavorare”

Rae Lin D’Alie è stata una delle protagoniste del trionfo dell’Italia femminile ai Mondiali di basket 3×3. La cestista, reduce dall’impresa di Manila, ci ha rilasciato un’intervista esclusiva.

Partiamo dall’inizio, quando in quel di Salerno hai partecipato alla prima gara di 3×3. Ripensando a quei momenti ricordi di aver capito subito che le tue caratteristiche si potessero coniugare perfettamente con i ritmi e la tecnica di questa disciplina?

Quando ho disputato il mio primo incontro di 3×3 ho avuto come un colpo di fulmine. Ritmo, intensità, fisicità, tutti aspetti che mi ricordavano gli incontri all’aperto con i miei amici. Provengo dagli sport di strada ed il 3×3 mi ha ridato le sensazioni di un tempo. Le persone, la musica, l’ambiente diverso dal classico palazzetto, ogni cosa mi piacque immediatamente.

Il destino ha voluto che dalla terra d’origine della tua famiglia nascesse una fantastica ed inaspettata avventura. Dalla A2 con Salerno sei poi approdata a Bologna ed in Nazionale. Quali sono ora i tuoi obiettivi e gli eventuali rimpianti della tua carriera nel basket tradizionale?

E’ stato bello giocare a pochi km dai luoghi dove hanno vissuto i miei antenati. Ho vissuto momenti speciali con persone incredibili sia a livello sportivo che umano. Per quanto riguarda il basket il mio obiettivo è quello di continuare a crescere e giocare in squadre ambiziose. Non ho nessun rimpianto, ho preso ogni decisione nella mia carriera cercando di guardare oltre il semplice fattore sportivo, e sono grata a tutte le società in cui ho militato e militerò.

Tornando al sogno Mondiale, quando avete capito realmente di poter portare a compimento l’impresa?

Noi siamo partite per le Filippine consapevoli di poter disputare un buon torneo, ma dopo la vittoria con gli Stati Uniti abbiamo capito di poter vincere realmente una medaglia. Abbiamo preparato ogni match con attenzione e con la voglia di dare il massimo, ma quella vittoria ci ha dato ancora più carica.

Il 3×3 sta man mano crescendo in popolarità e numero di giocatori tanto da essere inserito tra le discipline olimpiche. Per Tokyo 2020 non ci si potrà nascondere, abbiamo una squadra da medaglia. Come vi avvicinerete a questo appuntamento?

Sicuramente la medaglia a Tokyo 2020 è un obiettivo per il nostro gruppo. Non ci nasconderemo e vogliamo cullare un nuovo bellissimo e reale sogno. Dobbiamo però continuare a lavorare, crescere e spingerci oltre i nostri limiti. Abbiamo le opportunità per continuare a far bene, restando sempre umili e con i piedi per terra. Dobbiamo ancora sudare e lottare, il nostro è un punto di partenza.

Nei Giochi del Mediterraneo seguiremo Cabrini, Landi, Policori e Porcu. Potranno disputare un buon torneo e dare continuità al movimento azzurro?

Assolutamente sì. Sono orgogliosa di queste ragazze e felice che possano fare una magnifica esperienza a Tarragona. Abbiamo fatto già due raduni insieme e posso assicurare che sono un gruppo splendido come il nostro. Lavorano forte e con il giusto atteggiamento, hanno tutte le carte in regola per disputare un buon torneo. La tecnica e la voglia di fare non manca, non vedo l’ora di potermi riallenare con loro. Noi non siamo in 4, non siamo nemmeno in 8 o in 20, siamo un’unica numerosissima famiglia, ed anche se il risultato è raggiunto da 4 atlete, in realtà va condiviso con tutte.

Cosa ti proporrà infine la prossima stagione e con che spirito approccerai il 2019?

Ho appreso tanto da quest’anno ed ho imparato che se si mette il gruppo davanti a tutto il resto puoi superare qualsiasi ostacolo. Sicuramente entrerò in campo libera da pressioni e con la voglia di divertimi, crescere e dare il massimo per il club e per la maglia azzurra!

CLICCA QUI PER CONOSCERE LA CARRIERA DI RAE LIN D’ALIE