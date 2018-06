Basket 3×3, Qualificazioni Europe Cup 2018: l’Italia vola in Romania senza passare dagli spareggi

Dal titolo mondiale alla qualificazione alla Fiba Europe Cup 2018. Un mese fantastico per l’Italia femminile di basket 3×3, che stacca il pass per il torneo continentale che si svolgerà in Romania a settembre. Le azzurre (Giulia Ciavarella, Marie D’alie Raelin, Marcella Filippi e Giulia Rulli) hanno chiuso al primo posto il girone e proprio questa posizione di classifica dava la certezza della qualificazione senza passare dagli spareggi.

Dopo le belle vittorie di ieri con Andorra (21-10) e Grecia (22-7), oggi l’Italia ha sconfitto anche la Spagna per 20-13. Un successo che ha garantito il primo posto alle azzurre e che ha reso dunque ininfluente la sconfitta nell’ultima partita con l’Azerbaijan. Le campionesse del mondo in carica sono state battute 19-17 dalle azere.

Questi i tabellini delle partite

Italia-Andorra 21-10

Italia: Ciavarella 3, D’Alie 5, Filippi 10, Rulli 3

Italia-Grecia 22-7

Italia: Ciavarella 7, D’Alie 4, Filippi 9, Rulli 2

Italia-Spagna 20-13

Italia: Rulli 9, D’Alie 3, Filippi 6, Ciavarella 2

Italia-Azerbaijan 17-19

Italia: Ciaverella 1, D’Alie 8, Rulli 3, Filippi 5













(foto pagina Facebook Italbasket)