Baseball, Serie A1 2018: uno scatenato Osman regala la doppietta a Bologna

Sempre più sola al comando della classifica del campionato, la capolista UnipolSai ottiene la doppietta anche sul campo del Padule, battuto ieri sera con il risultato di 3 a 1, dopo il sonante successo ottenuto in gara1, disputata nel pomeriggio. Alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, la squadra bolognese (17 vittorie e una sconfitta) stacca di una ulteriore lunghezza sia il Rimini (14-4) che il Parma, raggiunto in classifica dal Città di Nettuno (11-7). E’ un risultato che, a 10 gare dal termine della regular season, avvicina ancor di più i biancoblu di Frignani alla conquista aritmetica della post season per la diciottesima volta di fila, cosa che potrebbe già avvenire entro i prossimi due weekend, prima della sosta per la nazionale.

La gara in notturna è stata senza dubbio più tirata nel risultato rispetto a quella del pomeriggio e ci sono voluti tre pesanti extrabase per ottenere le uniche tre segnature felsinee, nonostante un numero cospicuo di valide (13, contro 8). Dopo aver lasciato le basi piene al primo e al secondo inning, i bolognesi hanno segnato il vantaggio al terzo, e ancora una volta il protagonista è stato Osman Marva,l con un fuoricampo al centro destra. Con i doppi di Filippo Agretti e quello decisivo di Giuseppe Mazzanti, al quarto inning è arrivato il raddoppio. Al settimo ci ha pensato Kevin Moesquit con un “solo homer” a sinistra a portare il risultato sul 3 a 0, prima del punto della bandiera dei toscani, arrivato all’ottavo inning con la valida interna di Scull su Crepaldi.

Praticamente intoccabile Raul Rivero (5 riprese, 3 valide, 9 strikeout) che ha conquistato l’ennesimo successo personale imitando la prova pomeridiana di Martinez, rilevato da Noguera, Crepaldi e Gouvea, al quale è stata accreditata la salvezza. In attacco un Alessandro Vaglio in grande spolvero con 4 valide su 5

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO SU WWW.BASEBALL.IT