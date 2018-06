Baseball, Serie A1 2018: Unipolsai Bologna bene a Padova grazie ad un super Rivero

Riprende nel migliore dei modi il campionato della capolista UnipolSai, che si è affermata in modo autorevole per 10 a 4 sul campo del Padova. Una supremazia espressa sia nel duello venezuelano sul monte di lancio, dominato da Raul Rivero (6 riprese, 4 valide, 9 strikeout, quinto successo stagionale), sia con il “bastone”, grazie ai colpi decisivi al sesto inning di Osman Marval (doppio, fuoricampo e 3 RBI) e Filippo Agretti (doppio da due punti).

La Fortitudo sembra non subire i contraccolpi della trasferta e della sconfitta in Coppa Campioni, e nemmeno è scossa dal precedente nella città del Santo, quando i lanci di Pino mandarono a vuoto per quasi tutto il match l’attacco petroniano. Anzi parte aggressiva sul partente della Tommasin, anche se la prima valida arriva solo al secondo inning (con Mazzanti), quando Bologna si trova con due uomini in posizione punto e un solo eliminato, il partente di casa risponde con due importanti eliminazioni al piatto. Al terzo attacco però deve subire il vantaggio ospite. Apre la valida di Moesquit, che avanza su errore della difesa, va in terza sul bunt di Lampe e segna grazie alla valida di Flores. E’ comunque al sesto inning che il lanciatore patavino deve gettare la spugna, colpito pesantemente dal fuoricampo a destra di Marval, che manda a segno anche Flores, in base per ball, nonché dal doppio da due punti di Agretti, che fa segnare agevolmente Mazzanti (singolo) e Garcia (doppio), per un totale di 4 punti, che pongono l’ipoteca sul match (5 a 0 per i felsinei).

Sul rilievo Enrico Crepaldi la Fortitudo va a segno anche al settimo inning, con Lampe (valida) che tocca casa base sul doppio a sinistra del solito Marval. Cambiano i lanciatori e cambia il match, ma non il suo padrone. L’ingresso in partita di Pizziconi nella parte bassa del settimo inning non è dei più felici, con il rilievo dell’UnipolSai che subisce le prime due segnature dei patavini, su singolo di Martone e su lancio pazzo. All’ottavo inning però restituisce con gli interessi, andando a segno altre quattro volte. Aprono i doppi in sequenza di Garcia e Vaglio, che manda a segno il compagno. Dopo l’out di Grimaudo entra in scena Fabiani sul mound del Padova, che colpisce Agretti, poi fa battere al volo Moesquit che è il secondo eliminato. La difesa del Padova non chiude e battezza male la difesa su battuta di Lampe, subendo una situazione di basi piene. Flores finisce strikeout, ma il catcher non trattiene e sia Vaglio che Agretti segnano sulla palla mancata e anche Lampe su un successivo lancio pazzo. Padova non si arrende e segna altri due punti nella parte bassa, su doppio di Hidalgo e volata di sacrificio di Sandalo, con Frignani che decide di inserire Filippo Crepaldi, che risolve una situazione che comunque non dà mai la sensazione di un risultato in pericolo per l’UnipolSai.

Rivincita questa sera a Bologna, inizio alle 20.

