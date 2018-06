Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: in semifinale Osele-Strobl, ai quarti Rosario Maddaloni

Terminata la prima giornata di eliminatorie del badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: restano in corsa gli azzurri teste di serie, Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile, e la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del tabellone di doppio maschile.

Nel singolare maschile Giovanni Greco ha iniziato dai sedicesimi, battendo l’algerino Mohamed Amine Guelmaoui con il punteggio di 21-19, 21-9, ma poi è stato eliminato agli ottavi dal turco Emre Lale, numero 4 del seeding, con il punteggio di 20-22, 21-11, 9-21. Dagli ottavi è invece entrato in gioco Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone, che ha battuto il serbo Luka Milic per 21-13, 21-19 e domani mattina affronterà nei quarti il turco Muhammed Ali Kurt.

Nel singolare femminile fuori ai sedicesimi Judith Mair, eliminata dalla greca Grammatoula Sotiriou per 20-22, 12-21, mentre è stata eliminata agli ottavi Katharina Fink, battuta dalla turca Neslihan Yigit, numero 2 del seeding, con il punteggio di 6-21, 14-21.

Nel doppio maschile vanno avanti Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, che nei quarti hanno avuto la meglio sugli iberici Javier Suarez Menendez ed Alberto Zapico Antuna, vincendo per 21-17, 15-21, 21-17 e domani pomeriggio affronteranno in semifinale i transalpini Thom Mark Gicquel e Bastian Kersaudy.

Nel doppio femminile sono state eliminate ai quarti di finale le azzurre Silvia Garino e Lisa Iversen, sconfitte dalle turche Bengisu Ercetin e Nazlican Inci, numero due del tabellone, che si sono imposte per 12-21, 6-21.













Foto: FIBa

robertosantangelo@oasport.it