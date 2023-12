Badminton: Italia femminile, bel debutto nelle qualificazioni agli Europei 2024 contro il Lussemburgo

L’Italia batte il Lussemburgo nel primo match delle qualificazioni agli Europei femminili a squadre di badminton, che si stanno svolgendo in quel di Madrid, Spagna. Il risultato finale si sostanzia in un 4-1 a favore delle tricolori, che dunque cominciano col piede giusto nel raggruppamento in cui ci sono anche Spagna e Svezia.

Nel primo incontro Kim Schmidt, in un incontro tra giocatrici quasi pari nel ranking mondiale, supera Judith Mair per 21-18 21-16. L’unico momento in cui l’italiana sembra rimettere in piedi la situazione si ha a metà primo parziale, dove è vano un rientro da 14-7 a 14-13.

Il secondo match vede Gianna Stiglich rimettere sostanzialmente le cose a posto: 21-7 21-10 contro Zoé Sinico, priva di classifica mondiale in singolare. Un fatto che non aiuta, per la lussemburghese, contro la classe 2005 che vanta anche credito abbondante nella graduatoria junior.

Anche per Emma Piccinin non c’è alcuna problematica di sorta contro Myriam Have: il 21-16 21-8 fa sì che si arrivi al punto di vantaggio per l’Italia. Tanto quest’incontro quanto il precedente durano relativamente poco: 20 minuti.

Il primo doppio, infine, porta verso la chiusura della mattina tricolore: per Martina Corsini e Judith Mair arriva il momento di chiudere la contesa contro Tessy Aulner e Have. Il punteggio conclusivo è di 21-12 21-10. Più equilibrato il doppio finale, con Piccinin e Stiglich che superano Mara Hafner e Sinico per 22-20 19-21 21-16.

Foto: European Games