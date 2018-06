Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: i doppi parlano francese, sconfitte le coppie turche

I tornei di doppio del badminton ai Giochi del Mediterraneo parlano francese: sia nel tabellone maschile che in quello femminile infatti, nella doppia sfida Francia-Turchia, a prevalere sono state le coppie transalpine. Per l’Italia c’è comunque lo storico bronzo in campo maschile di Lukas Osele e Kevin Strobl.

Nel doppio maschile oro per i transalpini Bastian Kersaudy e Thom Mark Gicquel, carnefici degli azzurri in semifinale, che hanno battuto i turchi Serdar Koca e Serhat Salim in un match combattuto solo nel secondo parziale: 21-9, 21-19 il risultato finale. Storica medaglia di bronzo per gli azzurri Lukas Osele e Kevin Strobl, che hanno superato in rimonta i portoghesi Bernardo Atilano e Duarte Anjo con lo score di 9-21, 21-18, 21-17.

Nel doppio femminile le regine sono le transalpine Lea Helene Palermo e Delphine Aurore Delrue, che nell’ultimo atto hanno avuto la meglio sulle turche Benginsu Ercetin e Nazlican Inci, carnefici ai quarti delle nostre Silvia Garino e Lisa Iversen, con il punteggio di 21-17, 21-16. Bronzo alle slovene Lia ed Iza Salehar, che hanno dato un dispiacere al pubblico di casa battendo le spagnole Elena Fernandez Arboleva e Lorena Usle Vejo in rimonta con lo score di 13-21, 21-15, 21-18.

Domani, a partire dalle ore 10.00, spazio alle finali dei tornei individuali.













Foto: Pagina Facebook Arturo Ruiz

