Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: fuori in semifinale Osele-Strobl nel doppio maschile

Il badminton italiano potrebbe portare una medaglia di bronzo nel forziere azzurro ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, ha perso in semifinale e domani pomeriggio giocherà per il gradino più basso del podio.

Pochi minuti fa Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, sono stati nettamente superati dai transalpini Thom Mark Gicquel e Bastian Kersaudy, in appena 22 minuti, con un doppio 7-21. Domani pomeriggio alle ore 17.00 gli azzurri sfideranno per la medaglia di bronzo la coppia che uscirà sconfitta dalla sfida tra i lusitani Duarte Anjo e Bernardo Atilano, numero due, ed i turchi Serdar Koca e Serhat Salim.













Foto: FIBa

