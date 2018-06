Giochi del Mediterraneo 2018, Jennifer Lombardo solleva il Mare Nostrum! Doppietta d’oro stellare tra le 53 kg

Una straordinaria Jennifer Lombardo conquista un doppio oro nella categoria -53kg, migliorando le prestazioni degli ultimi Europei e dimostrando di essere la regina del Mare Nostrum. Giorgia Russo si guadagna la medaglia d’argento nello slancio, completando una doppietta da sogno, mentre buca la gara di strappo non facendo registrare nessun sollevamento valido.

Nella prova di strappo Lombardo ha superato la concorrenza della spagnola Atenery Hernandez Martin e della francese Manon Camille Lorentz grazie agli 85kg sollevati all’ultima prova, anche se le sarebbero bastati gli 81kg alzati con successo al primo tentativo per vincere la gara. La spagnola si è fermata ad 80kg mentre la francese ha vinto il bronzo con 79kg, completando un podio su cui Giorgia Russo ha provato a salire fallendo tutte le prove a sua disposizione (la prima da 79kg e le altre due da 80kg).

Nello slancio le azzurre hanno offerto un’ottima prestazione, confermando il loro potenziale dimostrato. Jennifer Lombardo ha sollevato al primo tentativo 105kg e al secondo è riuscita ad alzare con successo 108kg, migliorando così i 107 kg degli Europei. Giorgia Russo si è piazzata in seconda posizione con 102kg alla prima prova, in seguito non è riuscita a migliorarsi non riuscendo a completare i sollevamenti da 106 e 109kg. La medaglia di bronzo è andata alla francese Lorentz con 99kg, mentre Hernandez Martin è rimasta fuori dal podio con 98kg.













Foto: Jennifer Lombardo- Federpesistica