Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: BRONZO MILIARE! Strobl-Osele riscrivono la storia, primo podio di sempre per l’Italia!

Il badminton italiano regala una bellissima medaglia di bronzo al forziere azzurro dei Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, ha vinto la finale che valeva il gradino più basso del podio.

Pochi minuti fa Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, hanno battuto i lusitani Duarte Anjo e Bernardo Atilano, numero due, in rimonta. La coppia portoghese aveva infatti portato a casa il primo parziale in maniera agevole, per 9-21. A quel punto è giunta la riscossa degli azzurri, che hanno dapprima impattato vincendo la seconda partita per 21-18, e poi si sono aggiudicati la medaglia di bronzo vincendo la frazione decisiva per 21-17.

Gli azzurri sono i primi nella storia a salire sul podio ai Giochi del Mediterraneo e, più in generale, questa è la prima medaglia assoluta della disciplina in una manifestazione multidisciplinare.













Foto: FIBa

robertosantangelo@oasport.it