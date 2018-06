Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: assegnati i titoli di singolare. Vincono Abian Vicen e Yigit

I tornei di singolare di badminton hanno assegnato le medaglie ai Giochi del Mediterraneo. A sorpresa entrambe le finali per l’oro hanno premiato le teste di serie numero due, che hanno sconfitto i numeri uno dei seeding. Oggi sono arrivati un oro ed un argento per la Spagna, un oro ed un bronzo per la Turchia, un argento ed un bronzo per la Francia.

Nel singolare maschile ha vinto l’oro l’iberico Pablo Abian Vicen, che ha sconfitto in rimonta il transalpino Lucas Maurice Corvee con il punteggio di 21-23, 21-15, 21-17. Medaglia di bronzo all’altro francese Toma Tomov Popov, che ha battuto il turco Muhammed Ali Kurt per 21-17, 21-16.

Nel singolare femminile titolo e medaglia d’oro per la turca Neslihan Yigit, che ha battuto l’iberica Beatriz Corrales Ocana con lo score di 21-19, 23-21, mentre il bronzo è andato all’altra turca Aliye Demirbag, che ha battuto la transalpina Yaelle Clara Hoyaux con il punteggio di 21-17, 21-19.













Foto: Pagina Facebook Arturo Ruiz

