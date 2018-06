Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Saranno 34 le finali di atletica leggera che si disputeranno presso l’Estadio de Atletismo de Campclar, a Tarragona (Spagna) in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il calendario della seguente disciplina si distende su quattro delle ultime cinque giornate della manifestazione sportiva, da mercoledì 27 giugno a sabato 30 dello stesso mese.

La nazionale italiana si presenterà con 57 atleti al via. Tra questi spiccano i nomi di Filippo Tortu in campo maschile, il quale gareggerà solo nella staffetta 4x100m, e Libania Grenot nel femminile, ai blocchi di partenza nei 400m piani e nella staffetta. Il secondo italiano più veloce di sempre nella distanza breve andrà a caccia di medaglia insieme ai suoi compagni sabato 30 giugno alle ore 20:40 (nella stessa serata spazio a tutte le altre finali di staffetta); mentre la velocista di origine cubana scenderà in pista per la prima volta già nella mattinata di mercoledì 27 giugno per cercare di approdare in finale, che si disputerà la giornata successiva alle 20:55.

Il calendario completo di atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

10:15 Getto del peso, Qualificazione (maschile)

10:25 Salto in lungo, Qualificazione (maschile)

10:30 Lancio del disco, Qualificazione (maschile)

10:40 1500m, Semifinali (maschile)

11:00 400m, Semifinali (femminile)

11:15 400m, Semifinali (maschile)

18.30 Lancio del martello, Finale (femminile)

19.00 400m ostacoli, Semifinali (maschile)

19.20 400m ostacoli, Semifinali (femminile)

19.45 800m, Semifinali (femminile)

20.00 Getto del peso, Finale (maschile)

20.15 100m ostacoli, Semifinali (femminile)

20.15 Salto in lungo, Finale (femminile)

20.30 100m, Semifinali (maschile)

20.50 100m, Semifinali (femminile)

21.20 3000m siepi, Finale (maschile)

21.25 5000m, Finale (maschile)

GIOVEDI’ 28 GIUGNO:

19.45 800m, Semifinali (maschile)

20.05 200m, Semifinali (femminile)

20.20 200m. Semifinali (maschile)

20.30 Lancio del disco, Finale (femminile)

20.40 110m ostacoli, Semifinali (maschile)

20.55 400m, Finale (femminile)

21.00 400m, Finale (maschile)

21.10 100m, Finale (femminile)

21.15 100m, Finale (maschile)

21.25 3000m siepi, Finale (femminile)

VENERDI’ 29 GIUGNO:

19.30 Lancio del disco, Finale (maschile)

19.45 Salto in alto, Finale (maschile)

20.00 Salto triplo, Finale (femminile)

20.05 400m ostacoli, Finale (maschile)

20.15 200m, Finale (maschile)

20.25 200m, Finale (femminile)

20.35 800m, Finale (femminile)

20.55 100m ostacoli, Finale (femminile)

21.05 1500m, Finale (maschile)

21.15 5000m, Finale (femminile)

SABATO 30 GIUGNO:

09.00 Mezza maratona (maschile)

10.00 Mezza maratona (femminile)

19.30 Tiro del giavellotto, Finale (maschile)

19.45 400m ostacoli, Finale (femminile)

19.55 Salto in lungo, Finale (maschile)

20.00 800m, Finale (maschile)

20.15 110m ostacoli, Finale (maschile)

20.25 1500m, Finale (femminile)

20.40 4x100m, Finale (maschile)

20.55 4x100m, Finale (femminile)

21.10 4x400m, Finale (maschile)

21.25 4x400m, Finale (femminile)













