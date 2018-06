Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. 57 azzurri a Tarragona

La delegazione italiana che parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo, in programma dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona, in Spagna, sta prendendo forma. Nell’atletica sono 57 i convocati dell’Italia, ovvero 34 uomini e 23 donne.

Nei 100m parteciperanno Federico Cattaneo e Marcel Jacobs, con Filippo Tortu che sarà a disposizione, così come Andrew Howe, soltanto della 4×100. Sulla distanza dei 5000 metri, invece, occhi puntati su Yeman Crippa, mentre nell’alto a rappresentare l’Italia ci sarà Marco Frassinotti, argento alle ultime Universiadi. Grandi speranze anche nel salto in lungo, con Filippo Randazzo. Altro atleta da medaglia sarà poi Daniele Meucci, campione europeo di maratona che a Tarragona gareggerà sulla mezza distanza.

In campo femminile, invece, l’atleta di punta sarà Libania Grenot, oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009 nei 400 metri. L’italo-cubana ci riproverà in Spagna, non solo nella gara individuale ma anche nella staffetta, in compagnia di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Maria Enrica Spacca e Raphaela Lukudo.

I convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2018

100m, 4×100

Federico CATTANEO Atl. Riccardi Milano 1946 100m, 4×100

Lamont Marcel JACOBS G.S. Fiamme Oro PD 200m, 4×100

Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 200m, 4×100

Davide MANENTI C.S. Aeronautica Mil. 400m, 4×400

Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle 400m, 4×400

Davide RE G.A. Fiamme Gialle 800m Giordano BENEDETTI G.A. Fiamme Gialle 1500m Mohad ABDIKADAR S.A. C.S. Aeronautica Mil. 1500m Joao C. M. BUSSOTTI NEVES JR C.S. Esercito 5.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro PD 5.000m Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro PD 110hs Lorenzo PERINI C.S. Aeronautica Mil. 400hs, 4×400

Jose Reynaldo BENCOSME DE LEON G.A. Fiamme Gialle 400hs

Mattia CONTINI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Libertas Runners LI 3000st Yohannes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 3000st Osama ZOGHLAMI A.S.D. C.U.S. Palermo Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Mil. Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia Lungo Kevin OJIAKU G.A. Fiamme Gialle Lungo Filippo RANDAZZO G.A. Fiamme Gialle Peso Sebastiano BIANCHETTI G.S. Fiamme Oro PD / Atl.Stud. RI A. Milardi Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Disco Hannes KIRCHLER C.S. Carabinieri Sez. Atletica Giavellotto Roberto BERTOLINI G.S. Fiamme Oro PD Mezza Maratona Eyob GHEBREHIWET FANIEL Venicemarathon Club Mezza Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Mezza Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto 4×100 Andrew HOWE C.S. Aeronautica Mil. Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 4×400 Daniele CORSA G.S. Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle Giuseppe LEONARDI C.S. Carabinieri / Enterprise Sport & Service DONNE/Women (23)

100m, 4×100

Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 100m, 4×100

Johanelis HERRERA ABREU Atl. Brescia 1950 Ispa Group 200m, 4×100, 4×400

Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atl. 200m, 4×100

Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 400m, 4×400

Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 400m, 4×400

Libania GRENOT G.A. Fiamme Gialle 800m Yusneysi SANTIUSTI C. Assindustria Sport Padova 1500m Margherita MAGNANI G.A. Fiamme Gialle 100hs Luminosa BOGLIOLO A.S.D. C.U.S. Genova 400hs, 4×400

Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro PD 400hs Yadisleidy PEDROSO C.S. Aeronautica Mil. 3000st Francesca BERTONI A.S. La Fratellanza 1874 Lungo Laura STRATI Atl.Vicentina Lungo Tania VICENZINO C.S. Esercito Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Daria DERKACH C.S. Aeronautica Mil. Disco Valentina ANIBALLI C.S. Esercito Disco Daisy OSAKUE Sisport Ssd Mezza Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Ssd Srl 4×100 Audrey ALLOH G.S. Fiamme Azzurre Jessica PAOLETTA C.S. Esercito 4×400 Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito Maria Enrica SPACCA C.S. Carabinieri Sez. Atl.













