Atletica, Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 al grande ritorno. Alessia Trost stop a 1.90

Gianmarco Tamberi ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto ma il Campione d’Europa di salto in alto non è riuscito ad andare oltre 2.20 metri. Il marchigiano, a 136 giorni di distanza dalla sua ultima gara, era impegnato nel meeting di Buhl (Germania) dove ha superato questa quota alla terza prova prima di incappare in tre errori a 2.23. La migliore forma fisica è davvero lontana per il 26enne. Stesso discorso per Alessia Trost che si è arenata a 1.90 (eguagliato lo stagionale) prima di incappare in tre nulli a 1.93. Per la cronaca le due gare sono state vinte dal messicano Edgar Rivera (2.26) e la tedesca Marie-Laurence Jungfleisch (1.96).













(foto FIDAL/Colombo)