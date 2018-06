Atletica, Gianmarco Tamberi si assenterà dai social: “Ho bisogno solo di pensare a ritrovare il mio salto”

2.20 nell’esordio stagionale a Bühl ha portato a delle riflessione in casa di Gianmarco Tamberi. L’asso italiano del salto in alto, campione europeo in carica, stenta a ritrovarsi e, andando contro la sua natura scanzonata ed estroversa, ha deciso anche di dire basta ai social, almeno per il momento.

“Per un po’ mi assenterò dai social. Finché non mi sentirò all’altezza di questa pagina e di essere sostenuto da così tante persone. Non fraintendetemi: non ho bisogno di sostegno, assolutamente no, me ne date davvero tanto. Ora ho bisogno solo di tornare a saltare alto ed a vincere“, le parole di Tamberi sul suo profilo.

Gimbo in cerca di una via d’uscita quindi: “Voglio pensare solo al mio obiettivo. Sono incazzato, determinato e concentrato per quello che debbo fare. La situazione che si è presentata è stata quella che gli allenamenti dell’ultimo mese stavano mettendo in luce, ovvero ho molte mancanze a livello tecnico che non mi consentono di sfruttare la buona condizione fisica”, ammette l’azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Un problema psicologico ma anche tecnico, come sottolinea il papà-allenatore: “Il problema è legato alla rincorsa. Ha direzioni sbagliate, in curva non corre come dovrebbe ed al penultimo passo si trova fuori pedana. E’ una difficoltà che deriva dal suo infortunio per cui serve ancora del tempo“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: pagina facebook Tamberi