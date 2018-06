Atletica, Filippo Tortu: “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10””

Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea.

La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. L’importante saranno gli Europei di agosto ma certo non butto via il fatto di essere così oggi. Non credevo di poter fare certi tempi a inizio stagione, anche se sapevo di valerli”.

Come dichiarato alla Gazzetta, l’azzurro pochi giorni fa si è sbilanciato su ciò che potrà fare a Madrid, dicendo di provare ad abbattere il fatidico muro: “È successo durante un evento nel mio paesino, a Costa Lambro. Credevo che nessuno mi stesse riprendendo, altrimenti sarei rimasto zitto.Diciamo che in allenamento sto andando più veloce rispetto al Golden Gala e a Savona, ma già rifare quei tempi sarebbe una bella cosa. Per me due gare non bastano per una conferma. Ce ne vogliono tre”.

Sulla doppia distanza, quella dei 200 m: “La gara principale per quest’anno saranno i 100, ma un po’ di lavoro sui 200 lo sto facendo e qualche gara la disputerò. Al 99% a Montecarlo, forse anche prima. Decideremo dopo la 4×100 dei Giochi del Mediterraneo. Pensando al 20”34 dell’anno scorso, 19”90 è un altro sport. Certo, la mia forza è il lanciato e quindi gli altri possono anche pensarlo. Io preferisco di no. Al momento sarei contento di un 20”20”.













Foto: Colombo/FIDAL