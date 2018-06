Atletica, Diamond League 2018: Meucci, Fassinotti e Pedroso a Oslo! Rivincita Samba-Warholm, torna Guliyev, Barshim per volare

Giovedì 7 giugno si disputeranno i Bislett Games di Oslo, quinta tappa della Diamond League 2018 di atletica leggera. Dopo lo show del Golden Gala di Roma, il massimo circuito internazionale riparte dalla capitale norvegese dove sono in programma alcuni testa a testa molto interessanti e in cui saranno presenti anche diversi italiani.

Daniele Meucci si cimenterà sui 10000 metri a cinque anni dalla sua ultima apparizione in questa competizione. Il toscano, dopo il secondo posto ottenuto ai Campioni Italiani, riparte da qui per preparare al meglio gli Europei dove dovrà difendere il titolo nella Maratona. L’ingegnere se la dovrà vedere con degli specialisti come Sondre Nordstad Moen, il quotato under 23 Julien Wanders, il tedesco Gabius e il britannico Vernon.

Marco Fassinotti, invece, sarà naturalmente impegnato nel salto in alto: dopo il 2.24 ottenuto a Rieti al rientro dopo un periodo di stop, il torinese cercherà di alzare l’asticella in una gara condita dalla presenza delle stelle Mutaz Essa Barshim e Danil Lysenko. L’Italia schiererà anche Yadisleidy Pedroso, primatista nazionale dei 400 metri ostacoli, che sarà impegnata contro la Campionessa Olimpica Dalilah Muhammad e la due volte iridata Zuzana Hejnova.

Dopo lo show dell’Olimpico, con Samba schizzato in 47.48 sui 400 metri davanti a Karsten Warholm, ci sarà una nuova rivincita sul giro di pista con il Campione del Mondo che cercherà di battere il qatarino di fronte al proprio pubblico. Caster Semenya andrà a caccia del record del Bislett (1:55.41), molto attesi anche Jakob Ingebrigtsen ed Emma Coburn nelle altre gare di fondo e mezzofondo. Nell’asta scontro diretto tra Sandi Morris ed Ekaterini Stefanidi con Silva pronta a fare da incomodo. Nel triplo la solita Ibarguen contro la statunitense Franklin e la kazaka Rypakova. Torna Amil Guliyev sui 200 metri in cui è Campione del Mondo, attenzione anche ai 100m femminili con Ahourè e ai 400m con Salwa Aid Naser che sfiderà la Campionessa del Mondo Francis.