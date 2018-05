Volley, Finale Scudetto 2018: lo spettacolo di gara5, Paradiso o Inferno. Civitanova e Perugia, che lotta per il tricolore

Lo spettacolo di gara5, l’essenza dei playoff, il fascino del “chi vince, vince tutto”. Lo scudetto di volley maschile si assegnerà nell’incontro da dentro o fuori, quello che ti può mandare in Paradiso o all’Inferno. Perugia e Civitanova si giocheranno tutto nell’atto conclusivo per eccellenza, quello che mette in palio l’intera posta: conquistare la partita per laurearsi Campioni d’Italia. Era da cinque anni che non assistevamo allo show di gara5: nel 2013 Trento fece festa sconfiggendo Piacenza per 3-2 in una serie in cui il fattore campo non era mai saltato (come quella di questa stagione) e furono sempre quelle due squadre a regalare spettacolo nel 2009 (i Lupi si imposero 3-2 nella gara decisiva rimontando dallo 0-2 e partendo dal quinto posto in regular season).

Civitanova e Perugia hanno regalato emozioni negli ultimi dieci giorni offrendo agli appassionati delle partite spettacolari e avvincenti: la gara5 è la conclusione più giusta e naturale, un vero e proprio sport per la pallavolo che andrà in scena domenica 6 maggio (ore 18.00). Il palcoscenico della battaglia finale sarà il PalaEvangelisti: i Block Devils avranno il vantaggio del campo, mai violato in questi playoff e sempre determinante nei turni precedenti (2-1 a Ravenna ai quarti e 3-2 a Trento in semifinale), mentre la Lube dovrà inventarsi il colpaccio lontano da casa. Gli umbri vanno a caccia del primo titolo della storia dopo aver perso due atti conclusivi, i marchigiani cercano il quinto tricolore (non hanno mai perso una Finale Scudetto).

Ormai le due squadre si conoscono a menadito: quello di domenica sarà addirittura l’undicesimo scontro diretto stagionale (7-3 per la Sir). Perugia ha vinto le Finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma Civitanova ora vuole fare saltare il banco e confermarsi Campione d’Italia: sicuramente ci sarà da divertirsi in una partita che si preannuncia molto intensa e avvincente. Le nuove sfide tra gli opposti Aleksandar Atanasijevic e Tsvetan Sokolov, tra gli schiacciatori Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, tra i palleggiatori Luciano De Cecco e Micah Christenson, tra gli schiacciatori Marko Podrascanin e Dragan Stankovic, tra i liberi Massimo Colaci e Jenia Grebennikov, ma anche tra i coach Lorenzo Bernardi e Giampaolo Medei: saranno cinque giorni lunghissimi verso la gara dell’anno, attesa snervante per lo spettacolo più bello del mondo prima della Final Four di Champions League a cui parteciperanno entrambe le squadre.













(foto Pier Colombo)