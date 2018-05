Vela, Europei 470 2018: Ferrari-Calabrò terzi dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso

Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate.

Nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi centrato un secondo ed un primo posto, e sono appaiate alle iberiche Silvia Mas/Patricia Cantero. Terze le spagnole Barbara Cornudella/Sara Lopez, mentre le italiane Elena Berta/Bianca Caruso sono al sesto posto.

470 femminile – Classifica dopo 3 regate (top 10)

1. Gil COHEN/Noa LASRY (ISR 311) – 3 pts

2. Silvia MAS DEPARES/Patricia CANTERO REINA (ESP 18) – 3 pts

3. Barbara CORNUDELLA RAVETLLAT/Sara LOPEZ RAVETLLAT (ESP 14) – 9 pts

4. Linda FAHRNI/Maja SIEGENTHALER (SUI 5) – 9 pts

5. Amy SEABRIGHT/Anna CARPENTER (GBR 7) – 9 pts

6. Elena BERTA/Bianca CARUSO (ITA 6) – 11 pts

7. Frederike LOEWE/Anna MARKFORT (GER 26) – 13 pts

8. Tina MRAK/Veronika MACAROL (SLO 64) – 15 pts

9. Afrodite ZEGERS/Anneloes VAN VEEN (NED 1) – 15 pts

10. Fabienne OSTER/Anastasiya WINKEL (GER 95) – 15 pts

Nella classe 470 maschile sono in testa i campioni del mondo junior in carica, i transalpini Hippolyte Machetti/Sidoines Dantes. Dopo essere giunti al 19° posto nella prima regata, hanno collezionato un secondo ed un quarto posto, salendo in vetta, con un punto di margine sugli iberici Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez e sugli italiani Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò, campioni europei junior in carica.

470 maschile – Classifica dopo 3 regate (top 10)

1. Hippolyte MACHETTI/Sidoines DANTES (FRA 79) – 6 pts

2. Jordi XAMMAR/Nicolas RODRIGUEZ (ESP 44) – 7 pts

3. Giacomo FERRARI/Giulio CALABRO’ (ITA 757) – 7 pts

4. Thomas PONTHIEU/Eliott MICHAL (FRA 95) – 9 pts

5. Nitai HASSON/Tal HARARI (ISR 15) – 9 pts

6. Pavel SOZYKIN/Denis GRIBANOV (RUS 5) – 12 pts

7. Anton DAHLBERG/Fredrik BERGSTRÖM (SWE 349) – 12 pts

8. David BIEDERMANN/Jann SCHUEPBACH (SUI 10) – 12 pts

9. Stuart MCNAY/David HUGHES (USA 1) – 13 pts

10. Carl-Fredrik FOCK/Marcus DACKHAMMAR (SWE 350) – 14 pts













Foto: Profilo Facebook Elena Berta

roberto.santangelo@oasport.it