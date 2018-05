Tennis, WTA Praga 2018: impresa di Jasmine Paolini. L’azzurra batte in due set Daria Kasatkina

Fantastica impresa di Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA di Praga. La 22enne di Castelnuovo Garfagnana ha sconfitto in due set per 7-6 6-3 la russa Daria Kasatkina, numero 15 del mondo, dopo due ore di gioco. Si tratta della seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore per la tennista azzurra, che ora occupa la posizione numero 144 del ranking mondiale.

Non era iniziata bene la partita per Paolini, che ha subito perso la battuta in apertura di primo set. La tennista azzurra, però, è stata brava a reagire immediatamente, trovando l’immediato controbreak e poi strappando ancora il servizio all’avversaria nel quarto game. Avanti 3-1, però, la toscana subisce il break e Kasatkina pareggia. Nell’undicesimo gioco la russa strappa ancora il servizio alla nostra portacolori. Paolini, però, è in un’ottima giornata e trova il controbreak che porta il set al tiebreak: l’azzurra si porta sul 3-0 e poi sul 4-1, ma deve aspettare solamente il terzo set point per chiudere sull’8-6 e portarsi avanti nella partita.

Il secondo set comincia con il break di Paolini e il controbreak di Kasatkina. Jasmine avrebbe altre due palle break nel terzo game ma non le sfrutta. La toscana a sua volta annulla lei due break point nel sesto gioco e nel game successivo riesce a strappare il servizio alla russa. La numero 144 del mondo è in totale fiducia e comincia davvero a credere di poter ottenere la vittoria più importante della sua carriera. Un’impresa che si concretizza nel nono game, quando l’azzurra toglie ancora una volta la battuta all’avversaria e conquista il secondo set per 6-3.

Al secondo turno Paolini affronterà la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 86 in classifica WTA. In tabellone per l’Italia c’è anche Camila Giorgi, che oggi ha superato in tre set la ceca Barbora Strycova ed ora se la vedrà la tedesca Tamara Korpatsch, numero 151 del mondo.













Foto: profilo Twitter Federtennis