Tennis, si ritira Karin Knapp: “Il dolore al ginocchio si ripropone sempre, situazione insostenibile”

Karin Knapp dice basta: l’altoatesina classe 1987 lascia il tennis. La notizia viene data dal sito della Federtennis, dove la ragazza di Brunico ha dichiarato: “In questi giorni al Foro Italico, dove seguivo le altre ragazze che si allenano all’accademia di Anzio, tante persone mi hanno domandato quali erano i miei piani e allora mi sembra giusto annunciare che è arrivato il momento di ritirarsi dal tennis agonistico“.

I tanti infortuni hanno segnato la sua carriera ed ora la costringono ad appendere la racchetta al chiodo: “Si tratta di una decisione molto sofferta, ma purtroppo devo rassegnarmi all’idea che il mio ginocchio destro non ce la più. Dopo il quinto intervento chirurgico, nel febbraio dello scorso anno, ho provato in tutti i modi a rientrare, lavorando duramente per mesi, ma ogni volta che aumentavo i carichi il dolore si riproponeva sempre: mi allenavo bene e poi mi faceva male, tanto da rischiare di non camminare poi per tre giorni. Una situazione che, capite bene, non è sostenibile“.

L’ex numero 33 al mondo ha sottolineato: “Di sicuro sono orgogliosa di quello che sono riuscita ad ottenere dopo cinque operazioni al ginocchio e due al cuore. Però rimane un po’ di rammarico per tutti gli infortuni che mi hanno impedito di esprimermi con continuità ad alti livelli e quindi pure una certa incertezza sul dove sarei potuta arrivare senza questa serie di problemi fisici. Un aspetto però sul quale non hai un controllo diretto“.

La sua volontà comunque, è di rimanere nel mondo del tennis: “Amo troppo questo sport e quindi mi immagino un futuro sempre in ambito tennistico. Magari all’inizio sarà anche duro ritrovarmi in contesti prima abituali da giocatrice ma in un’altra veste, però ritengo sia un passaggio naturale quello di mettere a disposizione di ragazze più giovani il mio bagaglio di esperienze e la passione per il tennis“.













Foto: Pagina Facebook Supertennis

