Tennis, ATP Istanbul 2018: Thomas Fabbiano cede in due set al francese Jeremy Chardy

Si spegne dopo un’ora e diciotto minuti di gioco il sogno di Thomas Fabbiano di raggiungere la semifinale nel torneo ATP di Istanbul. Il 28enne di San Giorgio Ionico è stato sconfitto con un doppio 6-2 dal francese Jeremy Chardy, numero 87 del mondo, che torna tra i migliori quattro di un torneo del massimo circuito dopo oltre tre anni.

Il transalpino domina fin dai primi game, portandosi sul 3-0 con il break ottenuto nel secondo game. Fabbiano non riesce mai a procurarsi un’occasione per il controbreak e alla fine perde ancora il servizio nell’ottavo gioco, cedendo il set con il punteggio di 6-2. Nel secondo set il copione non cambia e Chardy strappa la battuta all’azzurro nel quarto game, salendo sul 3-1. Fabbiano non riesce ad incidere nei propri turni di risposta e sotto 5-2 perde ancora il servizio e di conseguenza set e partita.

In tabellone all’Italia resta Paolo Lorenzi, che affronterà più tardi il serbo Laslo Djere, numero 110 del mondo e che ha superato al secondo turno Andreas Seppi.













Foto: profilo Twitter Federtennis