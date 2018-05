Scherma, Coppa del Mondo: Federica Isola conferma il suo immenso talento. Grand Prix di Cali positivo per le spadiste

Nell’ultimo appuntamento stagionale la spada azzurra trova la conferma del talento di Federica Isola. La 19enne vercellese dell’Aeronautica Militare conquista il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo nel Grand Prix di Calì, chiudendo al terzo posto la gara colombiana.

Un risultato davvero eccezionale per la spadista classe 1999, che ha dominato da due stagioni la categoria Under 20, conquistando due Coppa del Mondo e svariate medaglie tra Europei e Mondiali giovani e cadetti. Un talento cristallino quello di Federica, che si prepara a diventare un punto di riferimento per la squadra azzurra in futuro, in un’arma nella quale non mancano le connazionali illustri come Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi.

La piemontese si è arresa solamente in semifinale alla numero uno del mondo, l’ungherese Emese Szasz, che in precedenza aveva fermato la corsa verso il podio di Marta Ferrari, eliminata nei quarti di finale. Un Grand Prix molto positivo per la squadra femminile e che ha visto un parziale riscatto anche da parte di Rossella Fiamingo: la siciliana manca ancora l’accesso tra le migliori otto, ma gli ottavi raggiunti sono un risultato sicuramente migliore rispetto alle precedenti uscite stagionali.

Continua, invece, il momento negativo per gli spadisti azzurri. Un Grand Prix di Cali sottotono e con gli italiani lontanissimi dal podio. Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Edoardo Munzone e Gabriele Cimini escono di scena nel secondo turno, mentre Enrico Garozzo è stato eliminato al primo turno.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma