Roma-Liverpool tv, come vederla gratis e in chiaro. Orario e diretta streaming della partita

Domani (mercoledì 2 maggio) si giocherà Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018. “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore giallorosso. Il pesante 5-2 della gara d’andata, ad Anfield, potrebbe rendere difficile questo proposito ma visto quanto fatto vedere dalla formazione di Eusebio Di Francesco, tutto è possibile.

Da quando quel giorno a Nyon la pallina ha estratto il club inglese, i riferimenti alla finale di 34 anni fa persa allo Stadio Olimpico di Roma, ai rigori, sono stati diversi. In quell’occasione i Reds passarano in vantaggio al 14′ con Phil Neal, ma due minuti prima della fine del primo tempo i capitolini pareggiarono con Roberto Pruzzo. Senza ulteriori gol nel secondo tempo e nei supplementari, la gara diventò la prima finale di Coppa dei Campioni ad andare ai rigori. Dal dischetto, tra gli inglesi, sbagliò Steve Nicol, ma gli errori di Bruno Conti e “Ciccio” Graziani portarono il Liverpool in vantaggio, e così il penalty di Alan Kennedy regalò la vittoria per 4-2 ai britannici. Una tradizione negativa riverberatasi anche nel match della scorsa settimana. La Roma, dunque, vuol cambiare la storia e lo farà con lo stesso spirito con cui ha piegato il Barcellona nei quarti di finale, in un incontro che definire incredibile è poco

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO:

20.45 Roma-Liverpool

Come vederla gratis e in chiaro. Orario e diretta streaming della partita

Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per gli abbonati.

Diretta streaming sul sito di Mediaset (gratis) e su Premium Play (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.













